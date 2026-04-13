TSV Langquaid beim Aufstiegsanwärter FC Ergolding

Kann der Außenseiter mit einem dezimierten Team überraschen?
Schon lange hatte der Bezirksliga-Dino TSV Langquaid eine vier Spieltage anhaltende Negativserie nicht mehr mitgemacht. Im Lokalderby gegen den TV Schierling wurde diese mit einem Remis beendet und nun steht am Samstag in Ergolding eine noch größere Aufgabe vor den verbesserten Langquaidern. Auch wenn die Ausgangslage immer noch nicht rosig ist, in der Landshuter Vorstadt wollen die Laabertaler mit einer weiteren Leistungssteigerung dem Favoriten Paroli bieten und den Aufwärtstrend bestätigen.
Die Gastgeber, die bisher mit Abstand die wenigsten Gegentore kassierten, gelten als heimstark und haben vor eigener Kulisse erst ein einziges Mal drei Punkte - 0:1 gegen die SpVgg Plattling - abgegeben. Die Defensive um Schlussmann Moritz Riedl kann jedoch nicht nur auf sich selbst vertrauen, sondern auch auf ihre Offensivkräfte, die ihr Handwerk verstehen und durchschnittlich mehr als zweimal pro Spiel treffen. Vor allem Rocco Schmidleitner (11 Tore / 6 Assists) und Julius Drück (9 / 7) traten bisher als Vollstrecker und Vorbereiter auf.
Der Kader des TSV Langquaid ist auch beim Tabellenzweiten weiterhin dezimiert, da Verletzungen oder auch Urlaub Einsätze verhindern. So stehen nach wie vor Florian Brunner, Jonas Brunner, Kevin Kandsperger, Korbinian Köppel, Noah Langner, Leon Schlegel, Michael Schwank und Patrick Slodarz nicht zur Verfügung, während Stefan Schauer und Luka Vukovic das Team voraussichtlich wieder verstärken können.
Bereits am Mittwoch, 22. April, um 19.00 Uhr geht es weiter am Peterswöhrd mit dem Punktspiel beim "Team der letzten Wochen", dem FSV/VfB Straubing.
Das Meisterschaftsspiel des 25. Spieltags beginnt am Samstag, 18. April, bereits um 14.00 Uhr auf der Ergoldinger Sportanlage. Schiedsrichter ist Johannes Hoffmeister (FC Dreisessel).
TSV Langquaid: David Meißner, Jannik Möller - Christoph Blabl (C), Thomas Blabl, Dennis Kandsperger, Christian Ludwig, - Liridon Haljimi, Benedikt Köppel, Marvin Lang, Stefan Schauer - Aaron Bice, Alex Santander Muñoz, Markus Weiherer, Luka Vukovic (?)