TSV Langquaid beim Aufstiegsanwärter FC Ergolding

Schon lange hatte der Bezirksliga-Dino TSV Langquaid eine vier Spieltage anhaltende Negativserie nicht mehr mitgemacht. Im Lokalderby gegen den TV Schierling wurde diese mit einem Remis beendet und nun steht am Samstag in Ergolding eine noch größere Aufgabe vor den verbesserten Langquaidern. Auch wenn die Ausgangslage immer noch nicht rosig ist, in der Landshuter Vorstadt wollen die Laabertaler mit einer weiteren Leistungssteigerung dem Favoriten Paroli bieten und den Aufwärtstrend bestätigen.

Die Gastgeber, die bisher mit Abstand die wenigsten Gegentore kassierten, gelten als heimstark und haben vor eigener Kulisse erst ein einziges Mal drei Punkte - 0:1 gegen die SpVgg Plattling - abgegeben. Die Defensive um Schlussmann Moritz Riedl kann jedoch nicht nur auf sich selbst vertrauen, sondern auch auf ihre Offensivkräfte, die ihr Handwerk verstehen und durchschnittlich mehr als zweimal pro Spiel treffen. Vor allem Rocco Schmidleitner (11 Tore / 6 Assists) und Julius Drück (9 / 7) traten bisher als Vollstrecker und Vorbereiter auf.