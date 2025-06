TSV Langquaid auf gutem Vorbereitungsweg

1:0 in rassigem Spiel gegen Ex-Landesligisten TSV Kareth-Lappersdorf ----- Fast subtropische Temperaturen konnten die beiden Bezirksliga-Teams aus Langquaid und Kareth-Lappersdorf nicht daran hindern, sich auf der Schulsportanlage über 90 Minuten unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Stefan Krieger (ETSV Hainsbach) eine intensive Auseinandersetzung mit hohem Tempo zu liefern. Die Gastgeber, die ihre beiden etatmäßigen Torhüter David Meißner und Jannick Möller sowie Abwehras Christian Ludwig und Spielmacher Benedikt Köppel nicht aufbieten konnten, trafen auf einen extrem jungen Gegner, in dessen 20-Mann-Kader neun Talente des Jahrgangs 2006 standen. Von der ersten Minute weg schenkten sich die motivierten Kontrahenten auch in puncto Körperlichkeit nichts, warteten aber auch in spielerischer Hinischt immer wieder mit guten und schnellen Aktionen auf, die auf beiden Seiten des Öfteren in guten Abschlüssen endeten. Aber sowohl der 37-jährige Christoph Stich bei den Gastgebern als auch die beiden 19-jährigen Niklas Kresz und Pablo Bemerl bei den Gästen konnten sich mehrmals auszeichnen und eine torreiche Partie verhindern. So bedeutete der einzige Treffer in der 11. Minute bereits die Entscheidung: Timo Sterl hatte sich im Zweikampf energisch durchgesetzt, Jonas Brunner bedient, dessen Schuss von Pfosten zu Pfosten prallte, um dann doch den Weg über die Torlinie zu finden, 1:0. In der 34. Minute verhinderte Keeper Stichs Glanztat gegen Anton Henning den Ausgleich, bevor in den Schlussminuten des ersten Durchgangs Torjäger Aaron Bice zweimal den zweiten Treffer auf dem Fuß - nach einem abgewehrten Sterl-Schuss - bzw. auf dem Kopf - nach einer Links-Flanke von Jonas Brunner - hatte.