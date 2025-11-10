TSV Langenzenn setzt Erfolgsserie fort, 2:1-Derbysieg gegen den SV Bur

Der TSV Langenzenn bleibt in der Kreisklasse 3 weiter das Maß der Dinge und feierte im Derby gegen den SV Burggrafenhof einen verdienten 2:1-Heimsieg. Mit nun elf Spielen in Folge ohne Niederlage verteidigt der TSV die Tabellenführung, während der SVB im Mittelfeld verbleibt.

Bei herbstlichen Temperaturen und einem durch den morgendlichen Regen schwer bespielbaren Platz übernahm Langenzenn von Beginn an die Kontrolle. Spielerisch klar überlegen, erspielte sich der TSV die besseren Torchancen. Burggrafenhof konzentrierte sich vor allem auf lange Bälle in die Spitze. Die Führung für Langenzenn fiel folgerichtig in der 33. Spielminute. Eine perfekte Flanke von Stumpf über die linke Seite fand Coppola, der stark einlief und per Kopf zum 1:0 vollendete.