TSV Langenzenn holt 4:0 Derbysieg gegen SF Laubendorf

Nach dem 2:0 Erfolg bei Serbia stand mit dem Derby gegen die SF aus Laubendorf das nächste Highlight an, wobei man in besonderem Blau zu Ehren der 105 Jahre alten Langenzenner Fußballabteilung spielte.

Die Partie begann zunächst mit Spielanteilen für Laubendorf, die den anfangs schläfrigen TSV tief hinten rein drängten und sich so einige Chancen erspielten. So setzte Wassner den ersten Schuss der Partie nach knappen 7 Minuten direkt an den Pfosten. Der TSV blieb weiter ungeordnet und so konnte Menger nur eine Zeigerumdrehung später den Ball unbedrängt nach einer Ecke aus 10m nur übers Tor buchsieren. Die Laubendorfer spielten munter weiter und so konnte Reichel einen Wassner Freistoß noch gerade so entschärfen. Im Verlaufe der Halbzeit fing sich dann Langenzenn allmählich und bekam mehr Spielanteile. In der 34.Minute war es dann Grebehahn der etwas aus dem Nichts die traumhafte Führung für den TSV erzielte. Nach Ping Pong im Mittelfeld landete der Ball ca 25m vor dem Tor vor seinen Füßen und er zog humorlos ab, der flatternden Ball könnte der Gästekeeper nur noch hinterherschauen. Durch den Treffer war die Green-Elf nun oben auf und nahm die Offensive der der SF aus dem Spiel und so klingelte es 10 m später erneut im Tor der Laubendorfer. Bozkiroglu wurde stark von Ali in Szene gesetzt und musste den Ball nur noch einschieben, Becker war noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern. So ging Langenzenn mit einer 2:0 Führung in die Pause auch, weil man Laubendorfs Chancenwucher der Anfangsminute eiskalt bestrafte.