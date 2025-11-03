TSV Langenzenn dreht Partie und siegt beim GSV Megas Alexandros Nürnbe

Nach der bitteren, aber verdienten Niederlage im Hinspiel hatte der TSV Langenzenn noch eine Rechnung offen. Bei regnerischen Bedingungen konnten die Langenzenner diese begleichen und beim GSV Megas Alexandros Nürnberg einen wichtigen 2:1-Erfolg einfahren. In einer umkämpften ersten Halbzeit mussten beide Teams mit den schwierigen Platzverhältnissen klarkommen, zeigten aber eine engagierte Leistung. Während Langenzenn spielerisch agierte, setzte Megas auf lange Bälle und schnelle Konter.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nutzte Megas eine ihrer Chancen besser und ging durch einen Distanzschuss in Führung. Der Gegentreffer wirkte jedoch wie ein Wachmacher für den TSV, der nun immer stärker wurde. Der Ausgleich fiel nach einer starken Flanke von Bauer, die Stumpf per Direktabnahme zum 1:1 verwandelte. In der Folge war Langenzenn spielerisch überlegen und drängte auf den Sieg. Grebehahn sorgte schließlich mit seinem Treffer für die verdiente 2:1-Führung.