TSV Langenbeutingen - FC Ellwangen 2:5 (1:2)

Erst nach einigen vergebenen Chancen, konnte sich Emilie Baier in der 25. Minute auf der Außenbahn gut durchsetzen und Jana Ebert im Strafraum bedienen, die mustergültig zum 0:1 einköpfte. Nur zehn Minuten später erhöhte Miriam Glatzel per Distanzschuss auf 0:2. Eine starke Offensivaktion von Langenbeutlingen wurde im Anschluss nicht konsequent verteidigt, wodurch es mit einem knappen 1:2 in die Halbzeitpause ging.

In Durchgang zwei starteten die Ellwangerinnen nochmals temporeich in die Partie. Erneut Jana Ebert sowie Emilie Baier per Doppelpack sicherten den Ellwangerinnen den verdienten Auswärtssieg. Langenbeutingen erzielte zwar noch ein weiteres Tor, konnte den Ellwangerinnen an diesem Tag aber nichts mehr entgegensetzen.

Kommende Woche steht im heimischen Waldstadion das Spitzenspiel gegen die erstplatzierten Frauen aus Satteldorf an. Über zahlreiche Zuschauer freuen sich der FCE.





(von Katrin Kuhn)