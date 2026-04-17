TSV Langenau triumphiert zum Auftakt in Kettershausen

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen SV Jungingen SV Jungingen 15:00 live PUSH

Die TSG Ehingen geht als Zwölfter mit 25 Punkten in dieses Heimspiel und hat nach zwei Niederlagen mit dem 6:2 beim SV Offenhausen ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Der SV Jungingen reist als Zehnter mit 26 Punkten an und hat sich mit sieben Zählern aus den vergangenen drei Partien, darunter die Siege gegen den SV Eggingen und den FC Burlafingen, sichtbar stabilisiert. Damit treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander, die sich mit einem Erfolg etwas Luft nach unten verschaffen könnten. Das Hinspiel endete 1:1, und auch diesmal spricht vieles für eine enge, umkämpfte Partie.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm SV Offenhausen SV Offenhausen 15:00 PUSH

Der SC Türkgücü Ulm steht mit 47 Punkten an der Spitze und hat in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte geholt, darunter das 4:1 gegen den TSV Langenau. Der SV Offenhausen ist mit 27 Punkten Neunter, wartet aber seit drei Spielen auf einen Sieg und musste zuletzt beim 2:6 gegen die TSG Ehingen einen herben Rückschlag hinnehmen. Die Ausgangslage ist klar: Der Tabellenführer will sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben, während Offenhausen dringend ein Resultat gegen den Trend braucht. Das Hinspiel bot mit dem 3:3 ein spektakuläres Offensivduell, was dieser Begegnung trotz der Tabellenunterschiede zusätzliche Brisanz verleiht.

Der FC Hüttisheim ist Siebter mit 35 Punkten, hat aber nach dem 2:2 gegen den SC Türkgücü Ulm zuletzt zweimal verloren und dabei insgesamt sieben Gegentreffer kassiert. Der FV Asch-Sonderbuch steht mit 39 Punkten auf Rang vier und kommt mit viel Selbstvertrauen, nachdem auf das 6:0 gegen den FC Burlafingen ein 2:0 bei der TSG Ehingen und ein 1:1 gegen den Spitzenreiter folgten. Damit trifft eine Mannschaft mit zuletzt spürbarem Dämpfer auf ein Team, das sich in starker Form im Rennen um die Spitzenplätze behauptet. Für Hüttisheim wäre ein Heimsieg wichtig, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

SW Donau belegt mit 26 Punkten Rang elf, hat aber die vergangenen drei Partien allesamt verloren und dabei elf Gegentore kassiert. Die SGM Senden-Ay ist Vorletzter mit 14 Punkten und holte aus den letzten drei Begegnungen nur einen Zähler, weshalb der Druck auf beiden Seiten spürbar wächst. Für SW Donau ist dieses Heimspiel eine große Chance, sich gegen einen direkten Konkurrenten weiter vom Tabellenkeller abzusetzen; für Senden-Ay zählt im Abstiegskampf fast nur noch jeder Punkt. Das Hinspiel endete 5:3 für die SGM Senden-Ay und war damit ein torreiches Warnsignal dafür, wie offen und wild dieses Duell werden kann.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Westerheim Westerheim TSV Blaustein Blaustein 15:00 PUSH

Der SV Westerheim steht mit 35 Punkten auf Platz sechs, hat zuletzt aber mit zwei Unentschieden und einer Niederlage etwas an Schwung verloren. Der TSV Blaustein ist Vierzehnter mit 18 Punkten, blieb in den beiden Spielen zuvor ohne Gegentor und setzte mit dem 4:2 gegen SW Donau zuletzt ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf. Westerheim geht aufgrund der Tabellenlage als Favorit in die Partie, muss aber gegen einen Gegner bestehen, der sich in den vergangenen Wochen sichtbar stabilisiert hat. Für Blaustein wäre ein Auswärtserfolg besonders wertvoll, weil der Abstand auf die sichere Zone weiterhin beträchtlich ist.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 15:00 live PUSH

Der SV Eggingen ist Achter mit 34 Punkten und hat mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen, darunter das 3:1 bei der SG Öpfingen, wieder überzeugend in die Spur gefunden. Die SGM Aufheim Holzschwang reist als Tabellenzweiter mit 44 Punkten an und blieb auch zuletzt stabil, mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien und nur einem Gegentor in den beiden Siegen gegen SW Donau und SGM Senden-Ay. Das ist eines der stärksten Spiele dieses Spieltags, weil ein formstarker Verfolger auf einen Gastgeber trifft, der in Reichweite zur oberen Tabellenhälfte bleiben will. Das 3:3 aus dem Hinspiel unterstreicht, dass Eggingen auch gegen eines der Topteams dieser Liga bestehen kann.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Burlafingen Burlafingen SG Öpfingen SG Öpfingen 15:00 PUSH

Der FC Burlafingen ist als Aufsteiger Letzter mit 13 Punkten und konnte aus den vergangenen drei Spielen nur einen Punkt mitnehmen. Die SG Öpfingen steht mit 43 Punkten auf Rang drei, gewann zwei der letzten drei Begegnungen und will nach der 1:3-Niederlage gegen den SV Eggingen schnell wieder Tritt aufnehmen. Die Rollen sind damit deutlich verteilt: Burlafingen braucht im Abstiegskampf dringend eine Überraschung, während Öpfingen im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher einkalkulieren kann. Für den Gast ist es eine Pflichtaufgabe auf dem Papier, für den Gastgeber möglicherweise eine der letzten Chancen, noch einmal echte Hoffnung im Tabellenkeller zu entfachen.

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