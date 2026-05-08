TSV Langenau glänzt mit Torfestival beim SV Jungingen

Der TSV Langenau feierte einen deutlichen Auswärtssieg beim SV Jungingen. In der 8. Minute eröffnete Paul Lutteri den Torreigen mit dem Treffer zum 0:1 für die Gäste. Bereits in der 14. Minute erhöhte Timo Bemsel auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel baute erneut Timo Bemsel die Führung in der 48. Minute auf 0:3 aus, bevor Florian Ufschlag in der 52. Minute zum 0:4 traf. Die Gastgeber bewiesen trotz des hohen Rückstands Moral und kamen in der 61. Minute durch Marco Wind zum 1:4. In der 75. Minute unterlief Timo Bemsel ein Eigentor zum 2:4, was die Partie kurzzeitig noch einmal spannend machte. Den Schlusspunkt unter diese torreiche Begegnung setzte schließlich Ozan Aras in der 88. Minute mit dem Treffer zum 2:5-Endstand.

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Morgen, 17:00 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen FC Hüttisheim Hüttisheim 17:00 live PUSH

Die SG Öpfingen steht mit 49 Punkten auf Rang drei und muss nach dem deutlichen 0:4 beim SC Türkgücü Ulm zeigen, dass dieser Rückschlag nicht nachwirkt. Zuvor hatte Öpfingen gegen die TSG Ehingen und den FC Burlafingen gewonnen, die Formkurve war also bis zum Spitzenspiel stabil. Der FC Hüttisheim reist als Fünfter mit 44 Punkten an und hat mit den Siegen gegen den SV Jungingen und den SV Offenhausen zuletzt wichtige Zähler im oberen Mittelfeld gesammelt. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die noch nach oben blicken dürfen, aber gerade deshalb kaum Raum für Nachlässigkeiten haben.

Der SV Westerheim hat sich mit dem 7:1 gegen SW Donau eindrucksvoll zurückgemeldet und steht mit 45 Punkten auf Rang vier. Nach den Unentschieden gegen die SGM Senden-Ay und die SGM Aufheim Holzschwang war dieser Sieg ein deutliches Zeichen, dass Westerheim im Rennen um die vorderen Plätze präsent bleibt. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen liegt mit 23 Punkten auf Rang 13 und braucht als Aufsteiger jeden Zähler, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu rutschen. Das Hinspiel gewann der SV Westerheim mit 3:0.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SW Donau SW Donau SV Eggingen Eggingen 15:00 live PUSH

SW Donau steht mit 32 Punkten auf Rang zehn und muss nach dem 1:7 beim SV Westerheim eine klare Antwort finden. Die Mannschaft hatte zuvor gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen gewonnen, davor aber gegen den TSV Blaustein verloren – die Schwankungen bleiben groß. Der SV Eggingen reist als Siebter mit 41 Punkten an und kommt mit Siegen gegen die SGM Senden-Ay und den TSV Blaustein sowie einer knappen Niederlage gegen den SC Türkgücü Ulm aus den vergangenen Wochen. Im Hinspiel setzte sich der SV Eggingen in einem torreichen Spiel mit 5:2 gegen SW Donau durch.

Der SV Offenhausen steht mit 32 Punkten auf Rang neun und hat mit dem 1:0 beim TSV Langenau nach dem schweren 1:10 gegen den SC Türkgücü Ulm eine wichtige Reaktion gezeigt. Zuvor war das 1:2 gegen den FC Hüttisheim knapp ausgefallen, die Mannschaft bewegt sich damit weiter zwischen Stabilisierung und Rückschlägen. Der FV Asch-Sonderbuch ist Sechster mit 43 Punkten, blieb zuletzt beim 1:1 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen unter seinen Ansprüchen, hatte zuvor aber den TSV Langenau 2:1 geschlagen. Das Hinspiel endete 3:3 und zeigte bereits, wie offen diese Begegnung werden kann.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm 15:00 PUSH

Die SGM Aufheim Holzschwang empfängt als Tabellenzweiter mit 51 Punkten den Spitzenreiter SC Türkgücü Ulm, der mit 56 Punkten vorne steht. Aufheim Holzschwang kommt aus einem 4:0 bei der TSG Ehingen, einem 5:0 gegen den FC Burlafingen und einem 1:1 beim SV Eggingen – das ist die Form eines Herausforderers. Türkgücü Ulm hat mit dem 4:0 gegen die SG Öpfingen und dem 4:1 beim SV Jungingen ebenfalls eindrucksvoll geliefert, auch wenn das 1:1 beim FV Asch-Sonderbuch zuvor zeigte, dass der Tabellenführer verwundbar sein kann. Dieses Spiel ist der emotionale Mittelpunkt des Spieltags: Aufheim Holzschwang kann das Rennen oben noch einmal enger machen, Türkgücü Ulm kann ein starkes Signal Richtung Aufstieg setzen.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Blaustein Blaustein TSG Ehingen TSG Ehingen 15:00 PUSH

Der TSV Blaustein steht mit 18 Punkten auf Rang 14 und steckt nach dem 1:3 beim FC Burlafingen, dem 0:5 gegen den SV Eggingen und dem 4:2 gegen SW Donau weiter tief im Abstiegskampf. Gegen die TSG Ehingen geht es nicht um Schönheit, sondern um Substanz, Nerven und Punkte. Die TSG Ehingen liegt mit 26 Punkten auf Rang zwölf und hat nach dem 0:4 gegen die SGM Aufheim Holzschwang, dem 0:1 gegen die SG Öpfingen und dem 6:2 beim SV Offenhausen zuletzt sehr unterschiedliche Gesichter gezeigt. Das Hinspiel gewann die TSG Ehingen mit 2:0.