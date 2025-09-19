TSV Langenau fordert Türkgücü Ulm im Topduell heraus

Die SGM Aufheim Holzschwang hat am sechsten Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller ein klares Ausrufezeichen gesetzt und SW Donau mit 4:0 besiegt. Daniel Stumpp brachte die Gastgeber früh in der 5. Minute in Führung, ehe Kai Reinert in der 32. Minute erhöhte. Nach dem Seitenwechsel stellte erneut Daniel Stumpp in der 61. Minute die Weichen endgültig auf Sieg. Fabian Knauer setzte in der 85. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt. In der 71. Minute gab es die Gelb-Rote Karte für Leon Dietz, dessem Grund laut Liveticker letztlich nur der Schiedsrichter kannte.

-----------------------------------------------

Morgen, 15:30 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen FC Burlafingen Burlafingen 15:30 PUSH



Der SV Offenhausen liegt nach fünf Partien ungeschlagen auf Platz vier und geht als Favorit in das Duell gegen Aufsteiger FC Burlafingen. Die Gäste haben bislang nur vier Punkte gesammelt und müssen dringend Stabilität finden, um sich aus der Abstiegszone zu befreien. Für Offenhausen ist die Partie eine Pflichtaufgabe, will man den Kontakt zur Spitze nicht verlieren. Burlafingen dagegen kämpft darum, den Negativtrend der vergangenen Wochen zu stoppen. Der SV Offenhausen liegt nach fünf Partien ungeschlagen auf Platz vier und geht als Favorit in das Duell gegen Aufsteiger FC Burlafingen. Die Gäste haben bislang nur vier Punkte gesammelt und müssen dringend Stabilität finden, um sich aus der Abstiegszone zu befreien. Für Offenhausen ist die Partie eine Pflichtaufgabe, will man den Kontakt zur Spitze nicht verlieren. Burlafingen dagegen kämpft darum, den Negativtrend der vergangenen Wochen zu stoppen.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Jungingen SV Jungingen SV Eggingen Eggingen 15:00 live PUSH



Der SV Jungingen rangiert im stabilen Mittelfeld und möchte nach dem Remis in Westerheim wieder einen Dreier verbuchen. Gegner SV Eggingen steckt nach nur drei Punkten aus fünf Spielen mitten im Tabellenkeller. Besonders die Defensive der Gäste zeigte sich bisher anfällig, was Jungingen ausnutzen könnte. Ein Sieg würde die Hausherren weiter von der Abstiegszone distanzieren, während Eggingen dringend Punkte im Kampf ums Überleben braucht. Der SV Jungingen rangiert im stabilen Mittelfeld und möchte nach dem Remis in Westerheim wieder einen Dreier verbuchen. Gegner SV Eggingen steckt nach nur drei Punkten aus fünf Spielen mitten im Tabellenkeller. Besonders die Defensive der Gäste zeigte sich bisher anfällig, was Jungingen ausnutzen könnte. Ein Sieg würde die Hausherren weiter von der Abstiegszone distanzieren, während Eggingen dringend Punkte im Kampf ums Überleben braucht.



Der FV Asch-Sonderbuch spielt eine starke Saison und hat sich mit vier Siegen aus fünf Spielen auf Platz drei vorgeschoben. Gegen die TSG Ehingen, die nach dem Abstieg aus der Landesliga um Konstanz ringt, erwartet das Team ein echter Gradmesser. Beide Mannschaften haben offensiv Qualität, weshalb ein offener Schlagabtausch möglich ist. Für Asch-Sonderbuch bietet sich die Chance, die Spitzengruppe weiter unter Druck zu setzen. Der FV Asch-Sonderbuch spielt eine starke Saison und hat sich mit vier Siegen aus fünf Spielen auf Platz drei vorgeschoben. Gegen die TSG Ehingen, die nach dem Abstieg aus der Landesliga um Konstanz ringt, erwartet das Team ein echter Gradmesser. Beide Mannschaften haben offensiv Qualität, weshalb ein offener Schlagabtausch möglich ist. Für Asch-Sonderbuch bietet sich die Chance, die Spitzengruppe weiter unter Druck zu setzen.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm 15:00 PUSH



Das Duell zwischen dem TSV Langenau und Türkgücü Ulm ist eines der Highlights des Spieltags. Beide Teams stehen mit neun beziehungsweise zehn Punkten in Schlagdistanz zur Spitze und wollen sich in der oberen Tabellenregion festsetzen. Türkgücü überzeugte zuletzt mit einem knappen Sieg gegen Aufsteiger Hüttisheim, während Langenau mit vier Auswärtstoren in Ehingen Selbstvertrauen tankte. Für beide Mannschaften geht es um weit mehr als drei Punkte – es geht um eine Standortbestimmung. Das Duell zwischen dem TSV Langenau und Türkgücü Ulm ist eines der Highlights des Spieltags. Beide Teams stehen mit neun beziehungsweise zehn Punkten in Schlagdistanz zur Spitze und wollen sich in der oberen Tabellenregion festsetzen. Türkgücü überzeugte zuletzt mit einem knappen Sieg gegen Aufsteiger Hüttisheim, während Langenau mit vier Auswärtstoren in Ehingen Selbstvertrauen tankte. Für beide Mannschaften geht es um weit mehr als drei Punkte – es geht um eine Standortbestimmung.



Aufsteiger gegen Aufsteiger heißt es in Hüttisheim, wenn der heimische FC den TSV Kettershausen-Bebenhausen empfängt. Beide Teams kämpfen mit dem rauen Bezirksliga-Alltag und finden sich mit fünf respektive drei Punkten im unteren Tabellendrittel wieder. Besonders für die Gäste, die zuletzt Blaustein knapp besiegen konnten, könnte ein Auswärtserfolg Auftrieb geben. Hüttisheim dagegen will nach der unglücklichen Niederlage in Ulm Wiedergutmachung betreiben. Aufsteiger gegen Aufsteiger heißt es in Hüttisheim, wenn der heimische FC den TSV Kettershausen-Bebenhausen empfängt. Beide Teams kämpfen mit dem rauen Bezirksliga-Alltag und finden sich mit fünf respektive drei Punkten im unteren Tabellendrittel wieder. Besonders für die Gäste, die zuletzt Blaustein knapp besiegen konnten, könnte ein Auswärtserfolg Auftrieb geben. Hüttisheim dagegen will nach der unglücklichen Niederlage in Ulm Wiedergutmachung betreiben.



Für den TSV Blaustein geht es im Heimspiel gegen die SGM Senden-Ay ums nackte Überleben. Mit nur zwei Zählern nach fünf Spielen steht man am Tabellenende und braucht dringend den ersten Sieg. Die Gäste aus Senden-Ay haben zwar ebenso nur drei Punkte, allerdings zuletzt gegen Aufheim deutlich verloren und kämpfen mit massiven Defensivproblemen. Beide Mannschaften stehen schon früh in der Saison unter enormem Druck. Für den TSV Blaustein geht es im Heimspiel gegen die SGM Senden-Ay ums nackte Überleben. Mit nur zwei Zählern nach fünf Spielen steht man am Tabellenende und braucht dringend den ersten Sieg. Die Gäste aus Senden-Ay haben zwar ebenso nur drei Punkte, allerdings zuletzt gegen Aufheim deutlich verloren und kämpfen mit massiven Defensivproblemen. Beide Mannschaften stehen schon früh in der Saison unter enormem Druck.

So., 21.09.2025, 17:00 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen SV Westerheim Westerheim 17:00 PUSH



Spitzenreiter SG Öpfingen empfängt mit dem SV Westerheim ein Team aus der erweiterten Verfolgergruppe. Nach dem klaren 6:0-Sieg gegen SW Donau will Öpfingen seine makellose Serie fortsetzen und die Tabellenspitze behaupten. Westerheim zeigte zuletzt ein Remis gegen Jungingen, wird aber vor allem defensiv höchste Stabilität brauchen, um beim Favoriten bestehen zu können. Die Partie verspricht trotz der klaren Ausgangslage eine echte Standortbestimmung für die Gäste.