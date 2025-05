TSV Landsberg verpflichtet Torwart-Juwel aus der Löwen-Schule

Landsberg – Der TSV Landsberg hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste eines vielversprechenden Nachwuchstalents gesichert. Vincent Oppenrieder, erst 16 Jahre alt und bereits mit beeindruckenden 1,89 Metern Körpergröße ausgestattet, wechselt zur kommenden Saison von der U17 des TSV 1860 München an den Lech.

„Vincent ist ein junger, ehrgeiziger Keeper mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten. Er bringt die körperlichen Voraussetzungen mit, hat eine sehr gute Ausstrahlung auf dem Platz und verfügt über ein gutes Spielverständnis“, erklärt Fußball-Abteilungsleiter Nico Held begeistert. Der junge Torhüter, Jahrgang 2008, hat in dieser Saison in der U17-Bayernliga und der DFB-Nachwuchsliga bereits sein Können unter Beweis gestellt und blieb mehrmals ohne Gegentor.

Oppenrieder, der seine fußballerische Ausbildung beim VfL Kaufering und SV Fuchstal begann, bevor er in der U13 zu den Löwen wechselte, kehrt damit gewissermaßen in seine Heimatregion zurück. „Ich bin sehr dankbar für die Jahre bei 1860 und freue mich jetzt riesig auf das neue Kapitel beim TSV Landsberg“, erklärt der Nachwuchskeeper. „Ich will mich hier weiterentwickeln, viel lernen und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, mit Leistung zurückzahlen.“