TSV Landsberg verpflichtet Leon Bucher – Sohn einer Haching-Legende

Überzeugte im Probetraining: Leon Bucher, Sohn von Haching-Legende Ralf Bucher. – Foto: Thomas Ernstberger

Der Regionalliga-Aufsteiger hat den 22-jährigen Rechtsverteidiger als zehnten Neuzugang geholt. Sein Vater Ralf ist mit rund 500 Einsätzen Rekordspieler der SpVgg Unterhaching.

Der zehnte (und letzte) Neuzugang des TSV Landsberg ist fix. Der Regionalliga-Aufsteiger hat Leon Bucher (22) verpflichtet. Der Rechtsverteidiger überzeugte Coach René Schröder bereits im Training. Einsatz am Freitag im Heimspiel gegen Eichstätt möglich.

Bucher kommt von der SpVgg Bayreuth, für die er in der vergangenen Saison 32 Spiele in der Regionalliga bestritt und dabei zwei Tore erzielte. Er wurde in der Jugend der Spvgg Unterhaching ausgebildet, für die er in der Saison 2022/23 in der U19-Bundesliga spielte. Danach wechselte er zum FC Ismaning in die Bayernliga – da kam er in zwei Spielzeiten auf 60 Einsätze. Auch im November 2024 beim 3:2-Erfolg der Ismaninger in Landsberg war er dabei.

Ralf Bucher ist Rekordspieler der SpVgg Unterhaching

Marko Braovac, der sportliche Leiter des TSV Landsberg: „Mit diesem Transfer sind unsere Personalplanungen abgeschlossen. Unser Ziel war immer, alle Positionen doppelt zu besetzen. Das haben wir jetzt erreicht.“ Durch den Wechsel von Luca Dollinger (18) zur Bayernliga-Mannschaft des TSV 1860 München hatten die Landsberger noch einmal „Luft“, um personell nachzulegen.

Der Name Bucher genießt einen hervorragenden Ruf im Münchner Fußball. Leons Vater Ralf (54), ebenfalls Abwehrspieler, ist mit rund 500 Einsätzen Rekordspieler der SpVgg Unterhaching. Er bestritt 192 Partien in der 2. Liga und trug auch in den Bundesliga-Spielzeiten 1999 bis 2001 das rot-blaue Trikot. Ralf war auch Leons erster Trainer beim TSV Neubiberg.