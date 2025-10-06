TSV Landsberg überrollt Ismaning – 1860-Coach Kayabunar sieht große Moral

Der TSV Landsberg durfte gegen Ismaning gleich siebenmal jubeln. – Foto: Roland Schäfer/FuPa

Auch FC Pipinsried feiert einen wichtigen Auswärtssieg und klettert auf Rang vier. Türkgücü München bleibt weiter im Tabellenkeller.

Mit dem 2:2 beim heimstarken SV Kirchanschöring verteidigte der TSV 1860 II die Tabellenführung in der Bayernliga. Der bei den Profis benötigte U 21-Trainer Alper Kayabunar befand sich als Beobachter auf der Tribüne, sein Assistent Vincent Saller übernahm das Coaching. Die Löwen lagen in einer intensiven Partie zweimal im Rückstand, doch erst gleich Finn Fuchs aus (33.), später Noah Klose per Strafstoß (60.). Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör TSV 1860 München TSV 1860 II 2 2

Interimscoach Saller, der seit zehn Jahren in diversen Funktionen beim TSV 1860 tätig ist, kommentierte: „Wir haben den Rückstand aufgeholt, aus den beiden letzten Partien aber nur einen Punkt geholt. Das muss sich wieder ändern!“ Kayabunar wird zur Reserve zurückkehren und zusammen mit Saller die Jagd auf die Herbstmeisterschaft eröffnen. Da die zweite Mannschaft der Löwen nach den BFV-Regularien eventuell nicht aufsteigen kann, ist Rang zwei weiter heiß begehrt. Da meldet sich besonders der TSV Landsberg an. Mit einem neuen Trainergespann, unter der Leitung von Christoph Rech, starteten die Lechstädter voll durch und deklassierten den FC Ismaning mit 7:1. Gegen den völlig überforderten Ex-Regionalligen schnürten Maxi Seemüller und Benedikt Auberger jeweils einen Doppelpack.

Ambitionen auf die Rückkehr in die Regionalliga meldet auch der FC Pipinsried an. Beim „Arbeitssieg“ in Kottern erzielte Mario Götzendörfer bereits in der 13. Minute den entscheidenden Treffer und ließ seine Mannschaft mit dem Auswärtssieg auf Tabellenplatz vier klettern. „Genau diese Arbeitssiege sind gerade bei so schwierigen Auswärtsspielen eine Qualität, deshalb freuen wir uns über die drei wichtigen Punkte“, so Trainer Josef Steinberger.

Erfolgreich ausgeholfen: Kayabunar-Vertreter Vincent Saller holte mit 1860 II ein 2:2 in Kirchanschöring. – Foto: TSV 1860

Der SV Heimstetten blieb zuletzt – gebeutelt von Verletzungspech – hinter den Erwartungen zurück. Jetzt gelang dem Team von Trainerin Sarah Romert ein 2:0-Auswärtscoup beim heimstarken SV Erlbach, der zuletzt nur zweimal ganz knapp den Aufstieg verpasst hatte. Vitus Vochatzer (59.) und Lukas Riglewski (per Elfmeter mit seinem neunten Saisontreffer/71.) sorgten für Feierlaune im Heimstetten-Lager. Fünf seiner vergangenen sechs Spiele hat das formstarke Romert-Team gewonnen.

Die Fans des FC Deisenhofen befinden sich ständig im Wechselbad der Gefühle. Das Team von Andy Pummer leistete sich immer wieder böse Ausrutscher, dann folgten wieder bärenstarke Auftritte. Dies zeigte sich zuletzt beim 2:1 gegen den FC Sportfreunde Schwaig. Durch die Treffer von Paul Schemat (18.) und Jan Krettek (71.) steuerte der FCD einem klaren Heimsieg entgegen, musste aber noch einmal zittern, denn in der 88. Minute erzielte Tim Schels den Anschlusstreffer für Schwaig.

Ex-Drittligist Türkgücü München kommt einfach nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Trotz tapferer Gegenwehr musste sich das Team von Spielertrainer Ünal Tosun mit 1:3 gegen den SV Schalding-Heining geschlagen geben. Die neuformierte junge Mannschaft der „türkischen Kraft“ ging nach einer halben Stunde durch Mohamad Awata sogar in Führung.