TSV Landsberg: Nico Held tritt von allen Ämtern zurück

Es war bereits durchgesickert, dass Nico Held seinen Posten als Finanzvorstand beim Süd-Bayernligisten TSV Landsberg aufgeben wird. Nun ist der Unternehmer an die Öffentlichkeit gegangen und bestätigt auch seinen Rücktritt als Abteilungsleiter Fußball bei den Lechstädtern.
"Ich lege mit sofortiger Wirkung sowohl mein Amt als Vorstand Finanzen im Hauptverein als auch meine Funktion als Abteilungsleiter Fußball beim TSV Landsberg nieder. Das ist keine spontane Entscheidung, sondern das Ergebnis eines langen, sehr reflektierten Prozesses. Ich habe mit mir gerungen, weil der TSV mir nahegeht – und weil ich weiß, wie viel in den letzten knapp zwei Jahren gemeinsam bewegt wurde", beginnt Nico Held sein ausführliches Statement, das er am Donnerstagnachmittag an die Medien verschickt hat.
Held schreibt weiter, dass er bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr und neun Monaten keine Bayernliga-taugliche Strukturen in Landsberg vorfand. Es fehlte laut seiner Aussage selbst an grundlegenden Dingen wie Trainingsequipment ("Bälle und Hütchen"). Dem Verein Fünftliga-Strukturen zu verpassen, habe sehr viel Kraft gekostet. Dabei sei es ihm immer um das Wohl des TSV gegangen, nie habe er sich selbst profilieren wollen, betont er. "Ich will auch offen sein: In so einer Aufbauphase trifft man viele Entscheidungen unter Druck. Nicht jede Entscheidung war im Nachhinein perfekt. Ich habe Fehler gemacht. Aber ich habe versucht, Verantwortung nicht zu delegieren, sondern zu tragen – und Dinge konsequent geradezuziehen, wenn wir gemerkt haben, dass etwas nicht funktioniert."
Und dann spricht Held Grundlegendes an, woran es aus seiner Sicht in Landsberg mangelt: "Die Fußballabteilung hat auch aktuell finanzielle Herausforderungen. Ich habe immer wieder Löcher gestopft, damit der Betrieb stabil bleibt und wir sportlich nicht ins Straucheln kommen. Aber das ist kein dauerhaft tragfähiges Modell. Wenn wir ernsthaft über nächste Schritte sprechen - und dazu zählt auch eine mögliche Regionalliga-Perspektive - dann wächst der Aufwand erheblich: Standards, Infrastruktur, Organisation, Personalbedarf, Kommunikation, Budgetdisziplin. Das ist nicht nebenbei leistbar. Dafür braucht es eine deutlich breitere Basis: mehr Ehrenamt, mehr Struktur - und vor allem mehr Sponsoren und Gönner, die den Weg finanziell mittragen."