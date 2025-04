TSV Landsberg macht ersten Transfer fix und verlängert mit Youngster

Ein Talent bleibt an Bord und ein Neuzugang kommt an den Lech: Der TSV Landsberg treibt die Vorbereitung für die neue Bayernliga-Saison voran.

„Fabian ist ein großes Talent mit einem enormen Entwicklungspotenzial. Er hat sich in seiner ersten Herren-Saison bereits einen festen Platz in der Mannschaft erarbeitet“, erklärt Finanzvorstand und Abteilungsleiter Fußball Nico Held in der Pressemitteilung des Vereins. „Wir freuen uns sehr, dass er seinen Weg bei uns fortsetzt.“

Der 19-jährige Innenverteidiger, der auch als Sechser spielen kann, spielte in der laufenden Saison bisher 20 Mal. Dabei stand er 13-mal über die volle Spielzeit auf dem Platz und erzielte ein Tor.