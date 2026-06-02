TSV Laichingen gewinnt 1:0 gegen Regglisweiler

Mit nur neun Spielerinnen war bereits vor dem Spiel klar, dass es ein schwieriger Nachmittag werden würde. Dennoch erwischte der TSV Laichingen einen perfekten Start und ging bereits in der 2. Minute durch Eileen B. mit 1:0 in Führung.

Im weiteren Verlauf schlichen sich viele Fehler im Aufbauspiel ein, wodurch Regglisweiler besser ins Spiel kam. Kurz vor der Halbzeit dann die Schrecksekunde: Torhüterin Pia P. wurde von einer Gegenspielerin im eigenen Strafraum gefoult, spielte aber trotz eines stark angeschwollenen Schienbeins weiter - Wechselmöglichkeiten gab es schließlich keine.