TSV Laichingen feiert 5:2-Erfolg in Weilheim

Die Fußballerinnen des TSV Laichingen haben am Montagabend (27. August) ihr Freundschaftsspiel beim TSV Weilheim an der Teck mit 5:2 gewonnen. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit steigerte sich das Team deutlich und bewies Moral sowie mannschaftliche Geschlossenheit.

Laichingen startete furios in die Partie: Bereits in der 7. Minute brachte Eileen Bauer ihre Farben in Führung. Anstatt Sicherheit zu gewinnen, verloren die Gäste jedoch den Faden. Fehlende Abstimmung und ungenutzte Chancen luden die Gastgeberinnen ein, das Spiel zu drehen. Zunächst fiel der Ausgleich, wenig später sorgte ein sehenswert verwandelter Freistoß für das 2:1 – bei diesem Treffer war Torhüterin Pia Priel chancenlos. Kurz vor der Pause wurde Stefanie Maier im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht, doch den fälligen Elfmeter konnte Lara Krämer nicht nutzen. Priel verhinderte mit mehreren Paraden Schlimmeres und war die einzige Konstante einer schwachen ersten Hälfte.

Nach einer deutlichen Halbzeitansprache präsentierte sich der TSV wie ausgewechselt. Jetzt griffen die Spielzüge, Absprachen klappten und das Team trat geschlossen auf. Der Lohn: Laura Sempfle glich nach schöner Kombination zum 2:2 aus, ehe Lisa Dutt, die auf der rechten Außenbahn überzeugte, das verdiente 3:2 erzielte. In der Schlussphase erhöhte erneut Eileen Bauer, die nach einem sehenswerten Solo die gegnerische Abwehr samt Torhüterin ausspielte, auf 4:2. Den Schlusspunkt setzte wiederum Laura Sempfle, die eine Vorlage von Bauer zum 5:2-Endstand verwertete.

Am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg in einem fairen Testspiel, der vor allem durch die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang möglich wurde. Der TSV bewies einmal mehr, dass er als Team funktioniert – und sich gerade in schwierigen Phasen auf den mannschaftlichen Zusammenhalt verlassen kann.

👉 Das letzte Vorbereitungsspiel bestreitet der TSV am kommenden Montag, 1. September, um 19:30 Uhr in Aufhausen gegen die SGM Nellingen/Aufhausen.