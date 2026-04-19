TSV Laichingen feiert 1:0 Heimsieg gegen TSV Albeck II

Der TSV Laichingen hat sich im Heimspiel gegen TSV Albeck II mit 1:0 durchgesetzt und damit nach zuletzt zwei bitteren Niederlagen mit demselben Ergebnis endlich wieder Grund zum Jubeln gehabt.

In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften zu Chancen kamen. Wirklich zwingende Möglichkeiten blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware, sodass es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause ging.

Bereits in der 17. Spielminute fiel der entscheidende Treffer: Nach einer schön getretenen Ecke von Jana A. stieg Nicole S. am höchsten und köpfte den Ball zur umjubelten 1:0-Führung für den TSV Laichingen ins Netz.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Die Gäste aus Albeck investierten nun mehr nach vorne und setzten die Laichinger Defensive zunehmend unter Druck. Doch spätestens bei Torhüterin Pia P. war Endstation – mit starken Paraden hielt sie ihren Kasten sauber.

So blieb es am Ende beim 1:0-Endstand. Nach zwei unglücklichen 0:1-Niederlagen in den vergangenen Spielen – jeweils nach Gegentoren per Eckball – drehte der TSV Laichingen diesmal den Spieß um und belohnte sich selbst mit einem Eckballtor und drei wichtigen Punkten.

Kommende Woche wartet auf die Laichingerinnen die nächste schwere Aufgabe: Auswärts geht es gegen den TSV Holzheim. Nun gilt es, mit voller Konzentration in die Trainingswoche zu starten, um am Sonntag erneut alles auf dem Platz zu lassen.