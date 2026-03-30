TSV lässt im Derby nichts anbrennen

Zu Beginn der Partie gestalteten die Gäste aus dem Gemeindetal das Spiel offen. Wer weiß, wie der weitere Spielverlauf gewesen wäre, wenn Paul Schmidt-Ukenings nach Flanke von Dominic Leinhos per Kopf aus Nahdistanz an TSV-Torwart Wesley Beck vorbei in das Schwarze getroffen hätte (12.). Der TSV Bad Blankenburg ging mit seiner ersten ernsten Torgelegenheit in Führung: Philipp Vofrei spielte Henning Krämer frei und dieser verwandelte anders als vor einer Woche eiskalt zum 1:0 in das linke obere Eck (14.). Das war für die Männer vom Hainberg der Türöffner. Sie waren nun auf Betriebstemperatur und nach einer Uneinigkeit im Defensivverbund der Gäste schoss Philipp Vofrei knapp hinter der Strafraumkante zum 2:0 ein (18.). Auf der Gegenseite verpasste Danny Schröter in ausichtsreicher Position den Ball und damit eine gute Gelegenheit auf den Anschlusstreffer (26.). Nachdem Philipp Vofrei im Strafraum ins Eins-gegen-Eins ging, blieb er ungewollt an Tom Oschmanns Fußangel hängen. Konsequenz dessen war ein Strafstoß, den Stefan Wölfel sicher verwandelte - 3:0 (37.). Letzterer belohnte sich damit für seinen bärenstarken Auftritt auf der Doppelsechs gemeinsam mit Stefan Botz. Und in der 45.Spielminute machte Henning Krämer mit seinem zweiten Torerfolg noch vor Ablauf der ersten Spielhälfte die grün-weiße Schleife an den Derby-Sack: Nach einem Flugball setzte der Doppeltorschütze spektakulär zu einem Heber über den eingewechselten (1.) SV-Torhüter Sebastian Korn an - 4:0.

Mit jeweils einem frischen Spieler bekannen beide Teams den zweiten Akt. Der eingewechselte Christopher Betz hatte für die 83-ziger den Anschlusstreffer aus kurzer Entfernung auf dem Haupt (53.). Der eingewechselte Sven Trumpf machte es besser: Nachdem der eingewechselte TSV-Zugang Matthias Koch SV-Torhüter Sebastian Korn zu einer Glanztat gezwungen hatte, staubte der TSV-Routinier zum 5:0 (77.) ab. Auch Mohammed Noar Alfreij durfte nach Verletzungspause beim Derby mitwirken. Es gab noch eine Eckstoßserie, die dem SV 1883 Schwarza nichts Zählbares einbrachte. In der 86.Spielminute sorgte Jonas Körner mit dem Tor zum 6:0 für den Endstand. Danach hätten gleich drei TSV-Spieler für geschossene Fahrkarten in die Strafrunde gemusst, wenn die letzten Spielminuten im Biathlon-Modus ausgetragen worden wären. Am souveränen Derbysieg vom 17.Spieltag der Coffeecom-KOL des TSV Bad Blankenburg änderte dieser Sachverhalt aber nichts. Andre Schneeweiß (Probstzellaer SV) war ein sicherer Leiter in einer trotz Derby-Charakter recht fair geführten Partie.