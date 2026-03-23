TSV Lägerdorf kassiert sechs Gegentore beim VfB Lübeck II

Nach dem Seitenwechsel kam Lägerdorf zunächst verbessert aus der Kabine, verpasste jedoch den Anschluss. Stattdessen sorgte Mika Lehnfeld mit einem Hattrick zwischen der 74. und 78. Minute für die endgültige Entscheidung.

Lägerdorf begann mutig und zielstrebig, ließ jedoch eigene Möglichkeiten ungenutzt. Auf der anderen Seite nutzte Lübeck II seine Chancen konsequent. Linus Goldmann traf in der 20. und 26. Minute doppelt, ehe ein Eigentor von Julian Bossauer kurz vor der Pause das 0:3 bedeutete.

Trainer Michael Blume ordnete die Partie anschließend ein: „In der ersten Halbzeit können wir auch in Führung gehen. Wir spielen mutig und zielstrebig. Dann bekommen wir zwei Standards und eine Flankenstaffette gegen uns und liegen 3:0 zurück. Taktisch haben wir es eigentlich gut gemacht. In der zweiten Halbzeit kommen wir super raus und haben die Chance auf einige Tore. Und dann bekommst du in fünf Minuten drei weitere Gegentreffer und die Messe ist gelesen. Summa summarum würde ich sagen, dass wir kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber wieder einmal in den entscheidenden Situationen nicht gut verteidigt haben und die individuelle Klasse des Gegners den Unterschied gemacht hat.“

In der Tabelle bleibt der TSV Lägerdorf mit 29 Punkten auf Rang neun. Der Blick richtet sich laut Blume klar nach unten, entscheidend sei nun das Sammeln von Punkten im weiteren Saisonverlauf.