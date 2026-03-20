TSV Lägerdorf erweitert Trainerteam der Ligamannschaft

Der TSV Lägerdorf baut seinen Trainerstab weiter aus. Wie der Verein mitteilte, wird Björn Baumann ab dem kommenden Sommer als Co-Trainer die Ligamannschaft unterstützen.

Baumann soll künftig das bestehende Trainerteam in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft unterstützen. Der Verein erhofft sich durch seine Erfahrung und sein Engagement neue Impulse für die sportliche Entwicklung der Ligamannschaft.

Der TSV Lägerdorf begrüßte den neuen Co-Trainer offiziell und betonte die Vorfreude auf die Zusammenarbeit ab der kommenden Saison.