TSV Lägerdorf dreht Partie bei Eichede II

Der TSV Lägerdorf hat in der Landesliga Holstein einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim Tabellenletzten SV Eichede II gewann das Team von Trainer Michael Blume nach Rückstand mit 2:1 und festigte damit seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit gerieten die Gäste durch ein Eigentor von Albion Krasniqi in Rückstand (31.). „In der ersten Halbzeit lief nicht viel zusammen, folgerichtig gingen wir mit einem 0:1 in die Pause“, sagte Blume. Seine Kabinenansprache zeigte Wirkung: Nach einer taktischen Umstellung drehte Lägerdorf die Partie binnen drei Minuten. Joker Mike Loschizki traf in der 59. Minute zum Ausgleich, kurz darauf sorgte Julian Bossauer (61.) für den Siegtreffer.

„Wir haben heute einen echten Arbeitssieg eingefahren“, resümierte Blume. „Früher hätten wir solche Spiele nicht so gedreht, aber die Moral stimmt. So gehen wir positiv in die Derbywoche.“ Am kommenden Samstag empfängt Lägerdorf den VfR Horst und erwartet „einen vollen Sportplatz mit einem rassigen Spiel“.