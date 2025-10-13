TSV Lägerdorf dreht Partie bei Eichede II

Der TSV Lägerdorf hat in der Landesliga Holstein einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim Tabellenletzten SV Eichede II gewann das Team von Trainer Michael Blume nach Rückstand mit 2:1 und festigte damit seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.
Nach einer schwachen ersten Halbzeit gerieten die Gäste durch ein Eigentor von Albion Krasniqi in Rückstand (31.). „In der ersten Halbzeit lief nicht viel zusammen, folgerichtig gingen wir mit einem 0:1 in die Pause“, sagte Blume. Seine Kabinenansprache zeigte Wirkung: Nach einer taktischen Umstellung drehte Lägerdorf die Partie binnen drei Minuten. Joker Mike Loschizki traf in der 59. Minute zum Ausgleich, kurz darauf sorgte Julian Bossauer (61.) für den Siegtreffer.
„Wir haben heute einen echten Arbeitssieg eingefahren“, resümierte Blume. „Früher hätten wir solche Spiele nicht so gedreht, aber die Moral stimmt. So gehen wir positiv in die Derbywoche.“ Am kommenden Samstag empfängt Lägerdorf den VfR Horst und erwartet „einen vollen Sportplatz mit einem rassigen Spiel“.
Eichede-Trainer Marc Fischer haderte mit dem Spielverlauf: „Ganz bitter, wie wir dieses Spiel verlieren. Wir sind 85 Minuten das Team, das das Spiel kontrolliert. Es reichen fünf Minuten Unachtsamkeit, und wir verlieren trotzdem. Diese Situationen bringen uns derzeit um den verdienten Lohn.“
Nach dem elften Spiel steht Lägerdorf nun mit 19 Punkten auf Rang sechs. Eichede II bleibt mit lediglich sechs Zählern Tabellenletzter.
SV Eichede II – TSV Lägerdorf 1:2
SV Eichede II: Fynn-Niklas Heißenbüttel, Hendrik Holderbaum, Yannik Marschner, Torge Maltzahn (84. Torge Leo Facklam), Kartik Sharma, Lasse Berger (90. Elias Anuari), Jeremy Leandro Liebe, Mika Meyer, Luke Noel Ruge (86. Jarron Max Punzius), Linus Schürfeld (94. Erijon Luma), Jan Bojarinow (74. Jonas Dürr) - Trainer: Marc Fischer
TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Tobias Granert, Christian Ostertag (70. Daniel Ondja A Onono), Jonas Bischoff, Julian Bossauer (76. Pascal Dominic Ritter), Marvin Joachimsmeier, Moritz Maximilian Kreth, Albion Krasniqi, Nico Dieckmann (54. Mike Loschizki), Andrej Jauk (86. Michel Aaron Pohlmann), Maximilian Strudthoff - Trainer: Michael Blume
Schiedsrichter: Jörn Göttsch - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Albion Krasniqi (31. Eigentor), 1:1 Mike Loschizki (59.), 1:2 Julian Bossauer (61.)
Gelb-Rot: Marvin Joachimsmeier (94./TSV Lägerdorf/)