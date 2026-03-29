TSV Lägerdorf bringt das Schiff auf Kurs – Heimsieg gegen Bargteide Blume lobt Leidenschaft und Kontrolle – Wohlert spricht von „hochverdienter Niederlage“ von ck · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

Der TSV Lägerdorf hat sich mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Bargteheide wichtige Punkte gesichert und sich im Tabellenmittelfeld stabilisiert. Vor 40 Zuschauern legten die Gastgeber früh den Grundstein für den Erfolg – und überzeugten vor allem durch Einsatz und Konsequenz.

Trainer Michael Blume sah zunächst noch eine druckvolle Anfangsphase der Gäste: „Die ersten paar Minuten hat Bargteheide gut Druck gemacht.“ Doch mit dem Führungstreffer durch Christian Ostertag (11.) kippte die Partie. „Spätestens mit unserem Tor zum 1:0 hatten wir das Spiel sehr gut im Griff und haben uns weitere Chancen herausgespielt“, erklärte Blume. Sein Team blieb defensiv stabil: „Die Defensive stand top und man muss sagen, dass Bargteheide sich die Zähne ausgebissen hat.“ Direkt nach dem Seitenwechsel folgte dann der nächste Wirkungstreffer: Nach nur wenigen Sekunden erhöhte Dennis Staade auf 2:0. Blume schwärmte: „Aus der Halbzeit sind wir dann mit einem tollen Spielzug zum 2:0 gekommen. Direkt vom Anstoß weg – nach 15 Sekunden war der Ball hinter der Linie.“

Bargteheide wacht zu spät auf Auch danach blieb Lägerdorf am Drücker. „Wir haben weiter nach vorne gespielt und waren dem 3:0 sehr nah“, so Blume. Erst in der Schlussphase ließ die Konzentration nach: „Leider haben wir ein wenig die Kontrolle verloren und sind dadurch nochmal mit einem Elfmeter gegen uns bestraft worden.“ Florian Philipp Laue traf in der 90. Minute zum Anschluss. Für Gäste-Trainer Michel Wohlert war die Analyse eindeutig: „Eine hochverdiente Niederlage.“ Zwar habe seine Mannschaft „die ersten Minuten auf Augenhöhe“ agiert, „pennen danach aber bei einem Einwurf“. In der Folge habe Lägerdorf die Partie dominiert.