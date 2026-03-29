TSV Lägerdorf bringt das Schiff auf Kurs – Heimsieg gegen Bargteide

Der TSV Lägerdorf hat sich mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Bargteheide wichtige Punkte gesichert und sich im Tabellenmittelfeld stabilisiert. Vor 40 Zuschauern legten die Gastgeber früh den Grundstein für den Erfolg – und überzeugten vor allem durch Einsatz und Konsequenz.
Trainer Michael Blume sah zunächst noch eine druckvolle Anfangsphase der Gäste: „Die ersten paar Minuten hat Bargteheide gut Druck gemacht.“ Doch mit dem Führungstreffer durch Christian Ostertag (11.) kippte die Partie. „Spätestens mit unserem Tor zum 1:0 hatten wir das Spiel sehr gut im Griff und haben uns weitere Chancen herausgespielt“, erklärte Blume.
Sein Team blieb defensiv stabil: „Die Defensive stand top und man muss sagen, dass Bargteheide sich die Zähne ausgebissen hat.“ Direkt nach dem Seitenwechsel folgte dann der nächste Wirkungstreffer: Nach nur wenigen Sekunden erhöhte Dennis Staade auf 2:0. Blume schwärmte: „Aus der Halbzeit sind wir dann mit einem tollen Spielzug zum 2:0 gekommen. Direkt vom Anstoß weg – nach 15 Sekunden war der Ball hinter der Linie.“
Auch danach blieb Lägerdorf am Drücker. „Wir haben weiter nach vorne gespielt und waren dem 3:0 sehr nah“, so Blume. Erst in der Schlussphase ließ die Konzentration nach: „Leider haben wir ein wenig die Kontrolle verloren und sind dadurch nochmal mit einem Elfmeter gegen uns bestraft worden.“ Florian Philipp Laue traf in der 90. Minute zum Anschluss.
Für Gäste-Trainer Michel Wohlert war die Analyse eindeutig: „Eine hochverdiente Niederlage.“ Zwar habe seine Mannschaft „die ersten Minuten auf Augenhöhe“ agiert, „pennen danach aber bei einem Einwurf“. In der Folge habe Lägerdorf die Partie dominiert.
Besonders bitter: der schnelle Gegentreffer nach der Pause. „Im zweiten Durchgang kassieren wir nach 20 Sekunden das 2:0.“ Zwar hätten Umstellungen später Wirkung gezeigt, doch: „Die nötige Wucht konnten wir aber erst nach dem späten Anschlusstreffer erzeugen – und das war dann zu spät.“
Blume zog ein rundum positives Fazit: „Wir haben das Schiff auf Kurs gebracht mit Leidenschaft, Kampfgeist und Wille.“ Und weiter: „Letztendlich aber höchst verdient gewonnen. Selbst der Gegner hat es am Ende so betrachtet.“
TSV Lägerdorf – TSV Bargteheide 2:1
TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Tobias Granert (68. Michel Aaron Pohlmann), Christian Ostertag, Daniel Ondja A Onono, Jonas Bischoff (76. Edwart Jauk), Moritz Maximilian Kreth, Torge Kunter (61. Marvin Joachimsmeier), Dennis Staade (83. Husseini Said Mortaza), Pascal Dominic Ritter, Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume
TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Lukas Mladenic, Louis Hinze, Florian Henk (74. Marcel Born), Florian Philipp Laue, Henri Lasse Benthien, Alex Tom Krüger, David Timmermann (59. Luca Maximilian Schulz), Lenas Jahn (74. Simon Thom), Max Christian Nolle (59. Nils Fritzsche), Jan Luca Schulz (66. Mika Rocksien) - Trainer: Michel Wohlert
Schiedsrichter: Marcel Hosenthien (Magdeburg) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Christian Ostertag (11.), 2:0 Dennis Staade (46.), 2:1 Florian Philipp Laue (90.)