TSV Kürnbach und Trainer Kemal Külbag verlängern frühzeitig

Der TSV Kürnbach und Trainer Kemal Külbag (45) haben frühzeitig Klarheit für die kommende Spielzeit geschaffen: Die Zusammenarbeit wird auch für die Saison 2026/27 fortgesetzt.



„Alles eingetroffen, was wir uns erhofft haben“, zeigt sich TSV-Vorstand Marcel Genc hochzufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit. „Unabhängig von den guten Ergebnissen im letzten Monat sind wir begeistert von der Entwicklung der Mannschaft. Kemal ist ein Trainer, der mit Leidenschaft dabei ist, die Spieler individuell abholt und besser macht, Intensität und Spaß miteinander verbindet und einen klaren Spielstil mit klaren Prinzipien vorgibt. Wir sind erst am Beginn eines Prozesses, aber vieles ist schon deutlich erkennbar.“



Auch Kemal Külbag selbst freut sich über die frühzeitige Entscheidung: „Ich bin sehr froh, dass wir schon jetzt Klarheit über die kommende Saison geschaffen haben. Der Verein ist super aufgestellt, die Jungs sind top, mit ganz viel Potenzial. Für mich als Trainer ist das hier ein hervorragendes Umfeld, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe richtig Lust darauf, lange mit den Jungs zu arbeiten.“



Mit der Verlängerung setzen Verein und Trainer frühzeitig ein klares Zeichen für Kontinuität und Entwicklung.