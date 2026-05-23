TSV Kropp stellt Trainerteam für die Saison 2026/27 vor

– Foto: TSV Kropp

Der TSV Kropp hat die personellen Weichen für die kommende Saison 2026/27 gestellt und präsentiert sein Trainerteam für die neue Spielzeit. Mit Norman Bock konnte der Verein einen erfahrenen und hervorragend vernetzten Trainer für die sportliche Leitung der Mannschaft gewinnen.

Der TSV Kropp zeigt sich erfreut über die Verpflichtung und sieht darin einen wichtigen Schritt für die weitere Entwicklung der jungen Mannschaft. Norman Bock soll mit seiner Erfahrung, seiner Fachkompetenz und neuen Impulsen die sportliche Weiterentwicklung des Teams nachhaltig vorantreiben.



Auch im weiteren Trainer- und Funktionsteam setzt der Verein auf Kontinuität und eine starke Besetzung. Julian Schröder bleibt dem TSV Kropp weiterhin als Co-Trainer erhalten. Komplettiert wird das Trainerteam durch Kevin Lund als weiteren Co-Trainer sowie Stefan Legrum als Torwarttrainer. Paolo Mercurio wird auch in der kommenden Saison die Aufgabe des Teammanagers übernehmen.



