TSV Kropp stellt Trainerteam für die Saison 2026/27 auf

– Foto: Sebastian Böhmer

Beim TSV Kropp sind die personellen Weichen für die Saison 2026/27 gestellt. Der Verein hat sein Trainerteam für die kommende Spielzeit komplettiert und setzt dabei auf eine Mischung aus Erfahrung und vertrauten Gesichtern. Neu an der Seitenlinie ist Norman Bock, der künftig Verantwortung übernehmen wird und die Mannschaft mit seiner Erfahrung begleiten soll. Der Verein hebt besonders seine Vernetzung im Fußball sowie neue Impulse hervor, die dem jungen Kader zusätzliche Möglichkeiten eröffnen sollen.

Neben dem neuen Cheftrainer bleibt ein eingespieltes Umfeld erhalten. Julian Schröder und Kevin Lund werden weiterhin als Co-Trainer tätig sein. Für die Torhüter bleibt Stefan Legrum verantwortlich, während Paolo Mercurio die Aufgaben als Teammanager übernimmt. Damit setzt der Klub auf personelle Stabilität und ergänzt diese gezielt mit neuen Ansätzen.

Beim TSV Kropp blickt man entsprechend optimistisch auf die kommende Spielzeit. Mit dem feststehenden Trainerstab sieht sich der Verein gut vorbereitet, um die Saison 2026/27 mit klaren Strukturen und einer engen Zusammenarbeit innerhalb des Funktionsteams anzugehen.