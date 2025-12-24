TSV Kronshagen triumphiert beim 1. Steffen-Gruppe-Wintercup Gelungene Premiere in Schönberg

Gelungene Premiere des 1. Steffen-Gruppe-Wintercups 2025 der Probsteier SG 2012 in der neuen Sporthalle in Schönberg. Rund 400 Zuschauer verfolgten über den Turniertag verteilt spannende und faire Spiele auf hohem Niveau. Zwei gegenüberliegende Tribünen sorgten dabei für echte Turnieratmosphäre.

Ein stark besetztes Teilnehmerfeld mit Landesligisten wie dem TSV Kronshagen und dem TSV Klausdorf, den Verbandsligisten Heikendorfer SV, Probsteier SG 2012 und Preetzer TSV, dem Kreisligisten MED SV sowie der A-Jugend des Regionalligisten TSV Kronshagen garantierte attraktive Begegnungen. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld durch die A-Jugend und die zweite Mannschaft des Gastgebers sowie eine Allstar-Mixmannschaft aus Spielern verschiedener Vereine.

Sportlich setzte sich der TSV Kronshagen souverän durch. Ohne Niederlage und mit vier Siegen in allen Gruppenspielen marschierte der Landesligist durch das Turnier und ließ auch im Finale keine Zweifel aufkommen. Gegen den Gastgeber Probsteier SG 2012 siegten die Kronshagener deutlich mit 4:0 und durften sich über den Turniersieg sowie ein Preisgeld von 400 Euro freuen. Die PSG, die nach zwei Auftaktniederlagen noch das kleine Halbfinal-Wunder schaffte, durfte 250 Euro in die Mannschaftskasse packen.

Für eine weitere positive Überraschung sorgte die A-Jugend des TSV Kronshagen (Regionalliga), die mit starken Auftritten den dritten Platz vor dem TSV Klausdorf belegte. Im kleinen Finale, in dem die U19 ihre Chancen effektiver nutzte, lautete die Preisverteilung 150 zu 100 Euro.

Individuell ausgezeichnet wurde Dustin Jacob (A-Jugend TSV Kronshagen) als bester Torschütze. Mit vier Treffern setzte er sich im Losverfahren gegen Leon Mordhorst (TSV Klausdorf) und seinen Mannschaftskameraden Linus Fay durch. Als bester Torhüter wurde Lucas Timm von der Probsteier SG 2012 ausgezeichnet. Beide freuten sich über Gutscheine vom Sporthaus Gehrmann aus Lütjenburg.

Reibungslose Organisation und faires Turnier

Reibungslos verlief auch die Organisation. Die Turnierleitung mit Heiko Lükemann und Jan-Niklas Geest-Hansen führte kurzweilig und souverän durch den Tag. Die Schiedsrichter Thorsten Otto (VfL Schwartbuck), Jörn Göttsch (TSV Lütjenburg) und Till Schröder (FT Preetz) leiteten die Begegnungen unauffällig und sicher. Alle Spiele blieben fair, größere Blessuren gab es keine. „Es gab heute keine einzige Zeitstrafe“, freute sich Jörn Göttsch über das faire Miteinander aller Beteiligten und die angenehme Aufgabe als Spielleiter.

PSG-Ligamanager Uli Schröder zeigte sich zufrieden und blickte bereits nach vorn: „Alle Mannschaften waren begeistert von der tollen neuen Sporthalle. Diese Halle macht Lust auf mehr! Wir freuen uns schon jetzt auf eine Wiederholung des Wintercups im kommenden Jahr.“ Zudem würdigte Schröder die Unterstützung durch den Hauptsponsor: „Ich bin Sponsor und Namensgeber Axel Steffen sehr dankbar für die großzügige finanzielle Unterstützung. Ohne das Engagement der Sponsoren wären solche Turniere nicht möglich.“