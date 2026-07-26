TSV Kronshagen 2:1 im landesligainternen Achtelfinale bei Eidertal

Der TSV Kronshagen ist durch einen hart umkämpften 2:1-Auswärtserfolg beim Ligarivalen SpVg Eidertal Molfsee in das Viertelfinale des Kieler Kreispokals eingezogen. In der nächsten Runde wartet auf die Gäste nun aller Voraussicht nach der Oberligist FC Kilia Kiel. Beide Teams mussten vor dem Anpfiff massive personelle Rückschläge verkraften.
Aufgrund zahlreicher Urlaube und Verletzungen konnten weder Heiko Dukats-Jadwizak noch Coskun Yamak ihre absolute Bestformation auf den Platz schicken. Die Gäste aus Kronshagen erwischten jedoch einen Traumstart. Malte Andres tankte sich nach nur drei Minuten in einer starken Einzelleistung durch und vollendete per strammem Schuss mit links ins kurze Eck zum 0:1. Nur wenig später lauerte Rune Möller eiskalt auf einen zu kurzen Rückpass der Molfseer Defensive und schob in der 6. Minute zum frühen 2:0 ein.
Molfsee zeigte sich vom Doppelschlag zwar geschockt, bewies in der Folge jedoch große Moral. Durch Joel Agyemang Prempeh gelang den Hausherren in der 20. Minute der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs kämpften sich die Gastgeber besser in die Partie und gewannen eine leichte Feldüberlegenheit, während Kronshagen den Faden verlor.
Molfsees Übungsleiter Heiko Dukats-Jadwizak zog trotz des frühen Rückstands ein positives Fazit aus dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wie so oft in den vergangenen Wochen mussten wir durch Urlaub und Krankheit mit einer veränderten Startformation starten. Leider lagen wir nach rund 9 Minuten 2:0 zurück, haben aber Moral bewiesen und nicht aufgegeben.“ Sein Team habe sich im Laufe der ersten Hälfte besser auf den Gegner eingestellt und das Spiel phasenweise offen gestaltet: „Das Ergebnis hätte nach 90 Minuten auch unentschieden lauten können. Für mich persönlich war es wichtig zu sehen, dass wir nach dem frühen Rückstand nicht aufgegeben haben, uns unterstützt haben und auch von einigen Abläufen einen Schritt nach vorne gemacht haben.“
Ähnlich kritisch wie erleichtert blickte Gästetrainer Coskun Yamak auf die Partie zurück, nachdem seinem Team insgesamt 15 Akteure gefehlt hatten: „Wir sind zum Derby nach Molfsee mit ein paar fehlenden Spielern hingefahren. Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird, aber sind super reingekommen.“ Nach der komfortablen Führung habe seine Mannschaft jedoch unerklärlicherweise den Faden verloren: „Danach, warum auch immer, haben wir das Fußballspielen eingestellt. Der Gegner ist dann durch einen Fehler von uns zum 2:1 gekommen und dann haben wir, was mir auch nicht gefallen hat, das Fußballspielen komplett eingestellt, weil wir nicht mehr mit Fußball beschäftigt waren, sondern mit dem Gegner, mit uns selbst, mit unseren Mitspielern.“
Nach einer klaren Kabinenansprache zur Pause fingen sich die Gäste wieder. Zwar vergab Kronshagen im zweiten Durchgang bei zahlreichen Gelegenheiten die Vorentscheidung, hielt den knappen Vorsprung gegen anrennende Molfseer aber letztlich verdient über die Zeit. Yamak blickte daher voraus: „Wir haben aber trotzdem den Fight angenommen. Molfsee hat am Ende noch mal alles reingeworfen, aber so denk ich mal, dass wir das Spiel sehr verdient gewonnen haben und jetzt in der nächsten Runde vielleicht auf Kieler treffen werden, wo wir dann einiges besser machen müssen.“