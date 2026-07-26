TSV Kronshagen 2:1 im landesligainternen Achtelfinale bei Eidertal von Ismail Yesilyurt · Heute, 20:58 Uhr · 0 Leser

Aufgrund ganz vieler Ausfälle stellte sich die Mannschaft von Coskun Yamak (TSV Kronshagen), im Gespräch mit Teyi Lawson-Body (re.), von selbst auf. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Kronshagen ist durch einen hart umkämpften 2:1-Auswärtserfolg beim Ligarivalen SpVg Eidertal Molfsee in das Viertelfinale des Kieler Kreispokals eingezogen. In der nächsten Runde wartet auf die Gäste nun aller Voraussicht nach der Oberligist FC Kilia Kiel. Beide Teams mussten vor dem Anpfiff massive personelle Rückschläge verkraften.

Blitzstart der Gäste und Molfseer Moral Aufgrund zahlreicher Urlaube und Verletzungen konnten weder Heiko Dukats-Jadwizak noch Coskun Yamak ihre absolute Bestformation auf den Platz schicken. Die Gäste aus Kronshagen erwischten jedoch einen Traumstart. Malte Andres tankte sich nach nur drei Minuten in einer starken Einzelleistung durch und vollendete per strammem Schuss mit links ins kurze Eck zum 0:1. Nur wenig später lauerte Rune Möller eiskalt auf einen zu kurzen Rückpass der Molfseer Defensive und schob in der 6. Minute zum frühen 2:0 ein.

Molfsee zeigte sich vom Doppelschlag zwar geschockt, bewies in der Folge jedoch große Moral. Durch Joel Agyemang Prempeh gelang den Hausherren in der 20. Minute der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs kämpften sich die Gastgeber besser in die Partie und gewannen eine leichte Feldüberlegenheit, während Kronshagen den Faden verlor.

Die Trainer im Fokus: Licht und Schatten auf beiden Seiten Molfsees Übungsleiter Heiko Dukats-Jadwizak zog trotz des frühen Rückstands ein positives Fazit aus dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wie so oft in den vergangenen Wochen mussten wir durch Urlaub und Krankheit mit einer veränderten Startformation starten. Leider lagen wir nach rund 9 Minuten 2:0 zurück, haben aber Moral bewiesen und nicht aufgegeben.“ Sein Team habe sich im Laufe der ersten Hälfte besser auf den Gegner eingestellt und das Spiel phasenweise offen gestaltet: „Das Ergebnis hätte nach 90 Minuten auch unentschieden lauten können. Für mich persönlich war es wichtig zu sehen, dass wir nach dem frühen Rückstand nicht aufgegeben haben, uns unterstützt haben und auch von einigen Abläufen einen Schritt nach vorne gemacht haben.“

Cheftrainer Heiko Dukats-Jadwizak (SpVg Eidertal Molfsee) und Co Torben Bornhöft (li.) hatten keine große Auswahl. – Foto: Ismail Yesilyurt