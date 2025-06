TSV Kromsdorf: Ära Ochsenfahrt geht zu Ende

Beim TSV Kromsdorf endet eine Ära: Martin Ochsenfahrt beendet nach vielen Jahren im Sturmzentrum seine aktive Laufbahn. In den offiziellen FuPa-Statistiken sind 221 Treffer für ihn vermerkt – tatsächlich dürfte seine Torquote aber noch deutlich höher liegen.

Zu den Höhepunkten seiner Zeit beim TSV zählt der Aufstieg in die Bezirksliga 2009 (heute Kreisoberliga). Fünf Jahre konnte sich der TSV damals in der Liga halten — nicht zuletzt dank der zahlreichen Treffer von Ochsenfahrt. Vor einem Jahr gelang zudem der erneute Aufstieg, an dem er erneut maßgeblichen Anteil hatte.