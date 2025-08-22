TSV Kromsdorf: 2. Neuzugang Maximilian Schramm

Maximilian durchlief von den F- bis zu den A-Junioren alle Altersklassen beim LSV Triepkendorf und konnte dabei einige Kreismeisterschaften erringen. Mit Eintritt in den Männerbereich spielte er für die SG Thomsdorf 1976 e.V.! Im Jahre 2017 wechselte er zum UFC Arminia Rostock und konnte dort gleich den Kreispokalsieg mitfeiern. Seine Stärken, u.a. das schnelle Umschaltspiel und die Zweikampfstärke, wird der Rechtsfuß nun in unseren Reihen zeigen. Dass dies bereits gut funktionierte, zeigte der 1. Spieltag am vergangenen Samstag, als die 1. Herren mit 90-minütiger Unterstützung von Maximilian gegen die Eintracht aus Wickerstedt mit 2:1 gewannen.

Wir wünschen Dir, Maximilan, viele sportliche Erfolge und viel Spaß für die neue Saison in Kromsdorf.