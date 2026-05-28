TSV Krähenwinkel/Kaltenweide verstärkt Kader Bingöl und Povali schließen sich dem Landesligisten an von red · Heute, 08:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa-Grafik

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide treibt seinen personellen Umbruch in der Landesliga Hannover weiter voran und hat mit Mahir Bingöl und Illia Povali zwei weitere Neuzugänge vorgestellt. Beide Spieler sollen den Kader zur Saison 2026/27 verstärken und passen nach Vereinsangaben zum neuen sportlichen Kurs.

Bingöl wechselt vom TSV Mühlenfeld zum TSV KK und bringt zudem Erfahrung vom 1. FC Wunstorf mit. Auch Povali spielte zuvor für den 1. FC Wunstorf, zuletzt stand er beim Niedersachsen Döhren unter Vertrag. Vor allem die Verbindung zu Cheftrainer Onur Köse spielte bei beiden Transfers eine entscheidende Rolle. „Ich kenne Trainer Onur Köse bereits seit meiner Jugend und weiß genau, für welche Spielidee und welchen Fußball er steht“, erklärt Bingöl. Besonders die Perspektive des Vereins sowie die Rahmenbedingungen hätten ihn überzeugt. „Für mich war schnell klar, dass ich Teil dieses Projekts werden möchte, weil ich vom Konzept absolut überzeugt bin.“

Neue Gesichter für den Umbruch Der Neuzugang sieht seine Rolle dabei nicht nur auf dem Platz. „Mir ist wichtig, meine Erfahrung einzubringen, der jungen Mannschaft Stabilität zu geben und auf sowie neben dem Platz eine führende Rolle einzunehmen“, sagt Bingöl über seine Aufgabe im neuen Umfeld. Auch Povali hebt die sportliche Ausrichtung des Vereins hervor. „Die Mannschaft hat sich hohe Ziele gesetzt und möchte attraktiven Fußball spielen. Das entspricht genau meiner Vorstellung vom Fußball“, erklärt der Offensivspieler. Zudem verweist er auf die guten Bedingungen beim Landesligisten und die bereits bestehende Verbindung zum Trainerteam.