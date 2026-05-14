TSV Krähenwinkel/Kaltenweide verpflichtet Torwarttalent Miran Kotan

– Foto: Marcel Eichholz

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat einen weiteren Neuzugang für die Zukunft präsentiert. Mit Miran Kotan schließt sich ein junger Torhüter dem Landesligisten an, der trotz seines Alters bereits mehrere Stationen im leistungsorientierten Nachwuchsfußball durchlaufen hat.

Kotan wurde unter anderem beim HSC Hannover ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrungen in Hemmingen sowie im Nachwuchsleistungszentrum des Halleschen FC. Dort spielte er in der Junioren-Bundesliga und entwickelte sich auf hohem sportlichem Niveau weiter.

Beim TSV KK sehen die Verantwortlichen großes Potenzial im neuen Schlussmann. Der Verein bezeichnet Kotan als perspektivische Lösung für die Torwartposition und traut ihm langfristig eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft zu. Neben seinen sportlichen Fähigkeiten wurden insbesondere sein Ehrgeiz, seine Einstellung und sein Auftreten hervorgehoben.