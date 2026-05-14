TSV Krähenwinkel/Kaltenweide verpflichtet Torwarttalent Miran Kotan

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat einen weiteren Neuzugang für die Zukunft präsentiert. Mit Miran Kotan schließt sich ein junger Torhüter dem Landesligisten an, der trotz seines Alters bereits mehrere Stationen im leistungsorientierten Nachwuchsfußball durchlaufen hat.
Kotan wurde unter anderem beim HSC Hannover ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrungen in Hemmingen sowie im Nachwuchsleistungszentrum des Halleschen FC. Dort spielte er in der Junioren-Bundesliga und entwickelte sich auf hohem sportlichem Niveau weiter.
Beim TSV KK sehen die Verantwortlichen großes Potenzial im neuen Schlussmann. Der Verein bezeichnet Kotan als perspektivische Lösung für die Torwartposition und traut ihm langfristig eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft zu. Neben seinen sportlichen Fähigkeiten wurden insbesondere sein Ehrgeiz, seine Einstellung und sein Auftreten hervorgehoben.
Mit der Verpflichtung setzt der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide seinen Kurs fort, junge und entwicklungsfähige Spieler in den Kader zu integrieren. Sportlich belegt die Mannschaft derzeit mit 45 Punkten aus 29 Spielen den achten Tabellenplatz in der Landesliga Hannover und befindet sich damit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.
Der Klub verbindet mit dem Transfer vor allem eine langfristige Perspektive. Kotan soll sich in Ruhe weiterentwickeln und mittelfristig zu einer festen Größe im Verein werden.