TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II verkauft sich teuer beim Spitzenreiter

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat am 11. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover beim unangefochtenen Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II eine beherzte Leistung gezeigt, blieb aber am Ende knapp mit 1:2 unterlegen. Trotz früher Unterzahl und eines verletzungsbedingten Torwartwechsels verkaufte sich die Mannschaft von Marcel Pawlow mehr als teuer.

„Ich muss vorweg sagen, dass ich sehr, sehr stolz auf meine Jungs bin – was sie über 90 Minuten geleistet haben“, betonte Pawlow nach der Partie. Bereits in der 15. Minute musste der TSV in Unterzahl weiterspielen: Nick Seegers sah nach einem umstrittenen Handspiel die Rote Karte. „Selten habe ich eine so lächerliche Rote Karte gesehen“, ärgerte sich Pawlow. „Der Ball springt von der Hacke an den Arm, zwei Spieler sichern noch ab. Für mich ist das ein Freistoß und eine gelbe Karte – aber niemals Rot.“

Noch mehr Pech hatte der TSV dann in der 55. Minute, als sich Torwart Tim Krutz verletzte – ohne Ersatztorwart auf der Bank musste Feldspieler Helge Heider ins Tor. „Er ist im Netz hängen geblieben, dann mit dem Knie aufs Metall gefallen – das war extrem bitter“, berichtete Pawlow.

Der Platzverweis war der erste Rückschlag, doch die Gäste zeigten sich kämpferisch. „Wir haben gut verteidigt, viel Ballbesitz hatte Ramlingen ohnehin – für uns ging es nur darum, kompakt zu stehen und über Konter Nadelstiche zu setzen“, so Pawlow. Zur Pause stand es 0:0.

In der 78. Minute dann die Führung für Ramlingen – ausgerechnet durch ein Eigentor von Julian Bödeker. „Er muss den Schritt hin machen, aber der Ball rutscht ihm irgendwie ins eigene Netz“, beschrieb Pawlow die Szene. Fünf Minuten später erhöhte der eingewechselte Jeremy Finsel auf 2:0 – die Entscheidung schien gefallen.

Doch der TSV zeigte erneut Moral: Bödeker machte seinen Fehler wieder gut und verkürzte in der 88. Minute nach einem Standard zum 1:2. In der Nachspielzeit hatte Timon Assassi sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß – doch der Ramlinger Keeper parierte stark. „In Unterzahl hätte uns der Punkt absolut gut zu Gesicht gestanden“, meinte Pawlow. „Vom Kampf, von der Einstellung her hätten die Jungs sich den verdient gehabt.“

Trotz der Niederlage überwog beim TSV die Zufriedenheit über die gezeigte Leistung. „Wir haben alles auf dem Platz gelassen. Mit ein bisschen mehr Glück nehmen wir was mit – aber wir heulen dem nicht hinterher“, so Pawlow. „Das war eine super Mannschaftsleistung und eine absolut gute Reaktion.“

In der Tabelle bleibt der TSV mit 17 Punkten auf Rang sechs, der Abstand zur Spitzengruppe ist weiter gering. Die Leistung in Ramlingen dürfte für das kommende Heimspiel Rückenwind geben. Pawlow: „Ich wünsche mir, dass das genauso weitergeht. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.“

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 2:1

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Servan Duran, Nico Schleif, Fabijan Feraj (71. Jeremy Lee Finsel), Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro (65. Torben Tepper), Tibor Strutzke, Patrick Neuhaus (71. Sebastian Daecke), Benedict Rahaus (95. Hakim Ahmed Hikmat), Tim-Jonas Schiewe (79. Bajo Kabiro) - Trainer: Darijan Vlaski

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Tim Krutz (55. Helge Heider), Nick Seegers, Kai Henneke, Pedram Mirsanei (85. Philipp Finkendey), Fynn Bartholomäus (83. Felix Groth), Florian Pawlow, Luca Sander (46. Erik Anders), Julian Bödeker, Mustafa Aggümüs (65. Jannik Luca Eilhardt), Timon Kian Assassi, Finn Seyer - Trainer: Marcel Pawlow

Schiedsrichter: Jannis Ulbrich

Tore: 1:0 Julian Bödeker (78. Eigentor), 2:0 Jeremy Lee Finsel (83.), 2:1 Julian Bödeker (88.)