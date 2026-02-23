TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II überrollt FC Lehrte in Halbzeit eins

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II ist mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg beim FC Lehrte in die Restrunde der Bezirksliga 2 Hannover gestartet. Mit 5:1 gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Pawlow und stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg.

Die ersten beiden Treffer resultierten aus Eckbällen: Timon Kian Assassi traf in der 10. Minute zum 1:0, Julian Bödeker legte nur drei Minuten später nach. Assassi erhöhte in der 35. Minute auf 3:0, Ricardo Dombrowsky (39.) und erneut Assassi (43.) sorgten für eine 5:0-Pausenführung.

„In der ersten Halbzeit spielen wir eine gute erste Halbzeit“, sagte Pawlow nach der Partie. Entscheidend waren vor allem die Standardsituationen. „Wir spielen sehr gute Standards, die alle brandgefährlich sind. Lehrte hat das einfach nicht in den Griff gekriegt.“

„Mit 5:0 in der Halbzeit habe ich nicht gerechnet“, gab Pawlow zu. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir nicht den Faden verlieren dürfen und weiter investieren sollen.“ Genau das gelang nach dem Seitenwechsel jedoch nur bedingt. „Wir verlieren dann tatsächlich den Faden. Lehrte hatte viel Ballbesitz, wir sind viel hinterhergelaufen.“

Der Gastgeber kam durch Ivan Kravchenko in der 73. Minute noch zum Ehrentreffer, ernsthaft in Gefahr geriet der Sieg aber nicht mehr. „Wir hatten noch zwei, drei Konter, bei denen wir hätten erhöhen können“, so Pawlow. „Aber im Großen und Ganzen hat man gesehen, wie effektiv wir sind. Wir brauchen nicht viele Chancen und machen aus denen Tore.“

Der Trainer sprach von einem „guten Tag“, den seine Mannschaft erwischt habe. „Man hat den Jungs angemerkt, dass sie unheimlich viel Bock hatten, endlich wieder in den Spielbetrieb einzusteigen.“

Mit nun 35 Punkten klettert der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II auf Rang vier und ist wieder mittendrin im Verfolgerfeld hinter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II, SG 74 Hannover und TSV Stelingen.

„Wir sind zufrieden, dass wir wieder gespielt haben“, sagte Pawlow. „Jetzt schauen wir, wie die Trainingswoche läuft und ob wir nächste Woche zu Hause spielen können.“

FC Lehrte – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 1:5

FC Lehrte: Marcel Köhring, Ferdinand Schwenger (46. Ivan Kravchenko), Oury Diallo Keita, Niclas Michalz, Morries Amponsah, Ephraim Owusu-Kyei (41. Bilind Al Huseyin), San Tunca, Finn Jüttner, Granit Tahiri (88. Patrick Kunze), Tobias Becker, Vincent Jochim (46. Luca Romeo Heldt) (79. Kesip Caran) - Trainer: Kesip Caran

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Arne Anders (63. Pedram Mirsanei), Nick Seegers (76. Jannik Luca Eilhardt), Helge Heider, Erik Anders, Luca Sander (46. Francesco Valerio Giordano), Ricardo Dombrowsky, Julian Bödeker, Mustafa Aggümüs (59. Finn Kowanda), Jonas Thimm, Timon Kian Assassi (75. Mattis Bohne) - Trainer: Marcel Pawlow

Schiedsrichter: Tobias Mehrkens - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Timon Kian Assassi (10.), 0:2 Julian Bödeker (13.), 0:3 Timon Kian Assassi (35.), 0:4 Ricardo Dombrowsky (39.), 0:5 Timon Kian Assassi (43.), 1:5 Ivan Kravchenko (73.)