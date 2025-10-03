TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II siegt dramatisch gegen Davenstedt

Mit einem Last-Minute-Tor von Philipp Finkendey hat der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den TuS Davenstedt eingefahren. In einer turbulenten Partie am 10. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover brachte erst die 95. Minute die Entscheidung.

„Wir haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte TSV-Trainer Marcel Pawlow nach dem Abpfiff. „Leidenschaft, Galligkeit, Ekelhaftigkeit, lauffreudig – das hat uns heute ausgezeichnet.“

„Wir hatten gleich nach der Halbzeit eine dicke Chance durch Timon Assassi, aber machen das 1:0 nicht. Dann fällt das Tor nach einer Ecke durch Julian Bödeker – völlig verdient“, so Pawlow. Florian Pawlow legte in der 62. Minute nach. Der TSV schien auf Kurs.

Seine Mannschaft lieferte von Beginn an eine intensive Vorstellung, verpasste es aber zunächst, klare Chancen zu nutzen. Schon in der ersten Halbzeit hätte der TSV in Führung gehen können, doch es ging torlos in die Pause.

Doch dann kam die „verrückte 90. Minute“, wie Pawlow sie nannte. Der Schiedsrichter zeigte sieben Minuten Nachspielzeit an – und Davenstedt kam plötzlich zurück. Erst nutzte Paul Lange einen zu kurzen Rückpass zum 1:2 (90.), dann glich Mika Roos nach einer unzureichend geklärten Ecke in der 94. Minute aus.

„Wir schauen beim zweiten Gegentor einfach zu. Statt ihn rauszuschlagen, warten wir, dass der Gegner ihn reinschießt“, ärgerte sich Pawlow.

Doch es war noch nicht Schluss: In der 95. Minute schlug Yannick Eilhart einen scharfen Ball von außen ins Zentrum – und Philipp Finkendey traf per Direktabnahme zum 3:2-Siegtreffer. „Ein sensationelles Tor“, so Pawlow. „Der schlägt den direkt rein – und dann war natürlich große Freude.“

Der Trainer sprach von einem verdienten Sieg: „Von den Tormöglichkeiten her geht das in Ordnung. Es war nicht alles schön, aber wir haben gearbeitet – und das zählt.“

Mit dem Sieg springt Krähenwinkel/Kaltenweide auf Rang vier der Tabelle. Die Ausgangslage ist wieder deutlich stabiler, der Anschluss zur Spitzengruppe bleibt gewahrt.

Nächster Gegner ist Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen II. „Jetzt ruhen wir uns kurz aus und fahren dann Sonntag nach Ramlingen“, sagt Pawlow. „Wir wollen den positiven Trend mitnehmen.“ Nach diesem emotionalen Sieg dürfte es dafür an Selbstvertrauen nicht mangeln.