TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II lässt Punkte beim Schlusslicht liegen

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat beim Tabellenletzten SV Sportfreunde Anderten 1922 zwei Punkte liegen gelassen. Beim 1:1 am Sonntag fehlte es dem Team von Trainer Marcel Pawlow nicht an Möglichkeiten, wohl aber an der letzten Konsequenz im Abschluss – und aus seiner Sicht auch an der Schiedsrichterleistung.

„Wie erwartet war es ein Spiel, in dem Anderten sehr über den Kampf gekommen ist“, bilanzierte Pawlow nach Abpfiff. „Vielleicht haben sie sich das Unentschieden durch diesen Kampf auch verdient.“ Seine eigene Mannschaft hätte das Spiel aber schon frühzeitig entscheiden können – ja müssen.

Dass das ausgerechnet zur Schlüsselszene des Spiels wurde, machte Pawlow umso unzufriedener: „Der Torwart macht das Spiel schnell, hinten in der Viererkette sichern wir nicht ab. Nicht einer geht in den Zweikampf, einer kappt ab – wir spielen auf einer Linie.“ Die Folge: Fech setzte sich im Sprintduell durch und legte quer auf Julian Weigold, der den Ausgleich erzielte (71.).

Denn nach der frühen Führung durch Finn Seyer in der 21. Minute erspielten sich die Gäste mehrere hochkarätige Torchancen. „Wenn man die Torchancen nimmt, müssen wir als Sieger vom Platz gehen – da sind 200-prozentige Chancen dabei“, ärgerte sich Pawlow. Besonders bitter: Timon Assassi tauchte frei vor dem gegnerischen Keeper auf, nutzte aber anstelle seines starken linken Fußes den rechten und schoss den Ball „wie einen Rückpass in die Arme des Torwarts“.

Die Schlussphase wurde dann hitzig. Krähenwinkel/Kaltenweide drängte auf das 2:1 – und sah sich in der Nachspielzeit um einen klaren Elfmeter gebracht. „Mit der letzten Aktion schlagen wir den Ball nach vorne, der Torwart kommt überhaupt nicht an den Ball, trifft meinen Spieler, der fällt – ganz klarer Elfmeter“, so Pawlow. „Der Torwart hat es nach dem Spiel selbst zugegeben.“ Doch der Pfiff blieb aus.

Neben der Szene regte sich Pawlow auch über die Nachspielzeit auf: „Dann kommt auf einmal die Hand mit einer Minute Nachspielzeit – die war schon sehr, sehr fragwürdig.“ Auch spielerisch sei sein Team nicht in die gewohnte Struktur gekommen: „Wir haben unser Spiel nicht durchgezogen, im Aufbau den entscheidenden Pass nicht gut gespielt – zu kurz, zu lang, in den Fuß des Gegners.“

Trotz des späten Ausgleichs und des verpassten Sieges wollte Pawlow nicht alles schlechtreden: „Wir fahren mit einem 1:1 nach Hause. Wir lassen die Köpfe nicht hängen.“ Dass ausgerechnet seine Ex-Mannschaft, mit der er im Vorjahr aufgestiegen war, gegen ihn den ersten Punkt holte, sei zwar „nicht unbedingt so geplant“ gewesen, doch: „Wir haben elf Punkte auf dem Konto, sind voll im Soll.“

Und auch die Perspektive stimmt. Denn am kommenden Samstag kommt es zum Spitzenspiel gegen SG 74 Hannover. „Hätte mir einer gesagt, dass wir gegen 74 eine Art Spitzenspiel haben – Zweiter gegen Dritter – den hätte ich für bekloppt erklärt. Jetzt haben wir die Situation. Und auch da wollen wir alles reinwerfen, um die Punkte zu Hause zu behalten.“

Anderten hingegen kann nach dem ersten Punktgewinn der Saison durchatmen – und vielleicht ein wenig Hoffnung schöpfen.

SV Sportfreunde Anderten 1922 – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 1:1

SV Sportfreunde Anderten 1922: Adrian Grubesic, Laurenz Hinrichs (89. Niclas-Sebastian Spilner), Mack Henriksson (63. MHD Subhi Shokair), Fynn-Ole Tödter (54. Max Kloss), Joe Ong, Robert Fech, Julian Weigold, Francesco Grundmann (67. Niclas Andräe), Leon Beulke, Jonas Frederic Hasenclever (67. Mamadou Diop), Tom Voß - Trainer: Tobias Faust

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Tim Krutz, Kai Henneke, Oliver-Otto Pfeuffer, Julian Bödeker, Tim Schacht (39. Philipp Finkendey), Timon Kian Assassi (63. Louis Chinonso Jiwuaka), Finn Seyer, Francesco Valerio Giordano (63. Aaron Köhnlein), Tristan Schmidt, Felix Groth (67. Nick Seegers), Kevin Malarowski - Trainer: Marcel Pawlow

Schiedsrichter: Tobias Kohn

Tore: 0:1 Finn Seyer (21.), 1:1 Julian Weigold (71.)