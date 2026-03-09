TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II holt Punkt beim Spitzenteam

– Foto: Sascha Drenth

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat beim Tabellenzweiten SG 74 Hannover ein 1:1 erkämpft und damit einen wichtigen Punkt in der Bezirksliga 2 Hannover geholt. Nach dem frühen Rückstand zeigte die Mannschaft von Trainer Marcel Pawlow eine schnelle Reaktion und verdiente sich den Zähler durch großen Einsatz.

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II antwortete jedoch nur neun Minuten später. Über die rechte Seite leitete Louis Chinonso Jiwuaka den Angriff ein. Pawlow beschrieb die Szene so: „Über die rechte Seite dreht sich Luis Chinonso auf und spielt aus dem Zentrum einen starken Steckpass aus der Mittellinie auf Francesco Valerio.“

Die Gastgeber gingen in der 22. Minute in Führung. Nils-Simon Riebesell traf zum 1:0 für die SG 74 Hannover. Pawlow erklärte anschließend die Entstehung des Gegentreffers: „Beim 0:1 lassen wir uns von außen zu weit ins Zentrum locken. Der Gegner spielt dann über den ersten Kontakt sauber über die Breite, legt quer und nutzt die Situation zum Führungstreffer.“

Der Offensivspieler setzte sich mit Tempo durch und blieb vor dem Tor ruhig. „Er geht mit seiner Geschwindigkeit in die Box, bleibt dabei uneigennützig und legt quer auf Finn Seyer, der zum 1:1 einschiebt“, so Pawlow.

In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen. Genau darauf hatte sich der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II eingestellt. „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Genau diese Zweikämpfe haben wir gesucht, weil wir wussten, dass es gegen diesen Gegner notwendig sein wird“, sagte Pawlow.

Der Trainer hob vor allem die Einstellung seiner Mannschaft hervor. „Das Positive an diesem Spiel war vor allem unsere Einstellung. Wir haben über 90 Minuten unser Herz auf dem Platz gelassen.“ Bereits vor der Partie habe er diese Mentalität eingefordert: „Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass wir bereit sein müssen, uns zu quälen und die Zweikämpfe anzunehmen. Genau das hat die Mannschaft umgesetzt.“

Spielerisch sei die Leistung zwar nicht die beste gewesen, dennoch zeigte sich Pawlow zufrieden mit dem Ergebnis. „Gegen einen Gegner wie die 74, die seit Jahren oben mitspielt und eine gute Struktur sowie viel Tempo im Spiel hat, muss man auch erst einmal bestehen.“

„Insgesamt war es von uns ein ordentliches Spiel. Wir hatten mehrere gute Möglichkeiten, das 2:1 zu erzielen. Jannik Wolters hatte zwei gute Kopfballchancen und Marvin Toleikis traf einmal den Pfosten", sagte 74-Trainer Lars Wolf, der hinuzfügte: "Schon in der ersten Halbzeit hätten wir früher in Führung gehen können. KK hat grundsätzlich gut verteidigt und uns das Leben schwer gemacht. Trotzdem hatten wir genügend Chancen, um das Spiel für uns zu entscheiden." Am Ende sei es ein ordentliches Bezirksliga-Spiel gewesen, "in dem für uns aufgrund der Möglichkeiten auch ein Sieg drin gewesen wäre."

Mit dem Punktgewinn steht der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II nun bei 36 Punkten und bleibt auf Rang fünf der Tabelle. Pawlow blickt bereits nach vorne: „Von daher nehmen wir den Punkt gerne mit und stehen jetzt bei 36 Punkten. Jetzt geht es in eine neue Trainingswoche und am Wochenende spielen wir endlich wieder zu Hause auf unserem eigenen Rasen.“

SG 74 Hannover – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 1:1

SG 74 Hannover: Niklas Trapphagen, Moritz Hinkelmann, Ruben Calderon Mateos, Melvin Bresso (59. Finn Hartmann), Clemens Stamm, Maik-Carsten Geisler, Nils-Simon Riebesell, Gibril Ceesay (12. Tobias Leonard Kurz) (80. Linus Stellan Weiler), Jasper Carlo König, Jannik Wolters, Marvin Toleikis - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Nick Seegers, Helge Heider, Fynn Bartholomäus, Jannik Luca Eilhardt (57. Erik Anders), Philipp Finkendey (46. Ricardo Dombrowsky) (52. Luca Sander), Louis Chinonso Jiwuaka (70. Mustafa Aggümüs), Julian Bödeker, Timon Kian Assassi, Finn Seyer (82. Felix Groth), Francesco Valerio Giordano - Trainer: Marcel Pawlow

Schiedsrichter: Laurence Büchner

Tore: 1:0 Nils-Simon Riebesell (22.), 1:1 Francesco Valerio Giordano (31.)