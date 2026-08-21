TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II fordert SC Wedemark heraus

– Foto: André Nückel, IMAG

Am 3. Spieltag der Bezirksliga empfängt die Reserve des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Samstag den Aufsteiger SC Wedemark. Beide Teams reisen mit ordentlich Selbstbewusstsein im Gepäck an, nachdem sie am vergangenen Spieltag jeweils ihren ersten Dreier der noch jungen Saison einfahren konnten.

Am Samstag (15:00 Uhr) rollt der Ball bei der Zweitvertretung des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, wenn der SC Wedemark zum Duell der Tabellennachbarn gastiert. Die Hausherren feierten am vergangenen Wochenende einen hart erkämpften 2:1-Auswärtserfolg beim TuS Davenstedt und rangieren aktuell mit drei Punkten und ausgeglichener Tordifferenz (3:3) auf Tabellenplatz neun. Mann der Stunde bei den Krähen war zuletzt C. Küster, der sein Team in Davenstedt bereits in der 2. Minute in Führung brachte.

Aufsteiger Wedemark kommt mit Rückenwind

Der Gast aus der Wedemark reist nach einem echten Ausrufezeichen an: Am 2. Spieltag bezwang der Aufsteiger den TSV Burgdorf in der Fremde mit 3:1 und schob sich mit ebenfalls drei Zählern auf den 6. Tabellenplatz vor. J. Weiß stellt dabei unter der Woche erneut seine Treffsicherheit unter Beweis, als er sein Team früh auf die Siegerstraße brachte.