TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II erwartet echten Härtetest

Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den FC Lehrte (Anstoß 15 Uhr) spricht Marcel Pawlow, Trainer des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II, von einer wichtigen Bewährungsprobe für seine Mannschaft. „Da erwarten wir den FC Lehrte. Ich glaube, eine Mannschaft, die mit sehr viel Tempo nach vorne kommt, mit sehr viel Offensivdrang“, sagte der Coach im Vorfeld.

Mit breiter Brust nach gutem Saisonstart Pawlow macht keinen Hehl daraus, dass die Partie für ihn ein Gradmesser ist: „Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel, weil wir einfach mal auf eine Mannschaft treffen, die rein tabellarisch nicht zu den Mannschaften im unteren Bereich gehört, sondern eher zu den Top drei, Top vier für mich. Das ist jetzt mal so eine kleine Bestandsaufgabe. Mal gucken, wo wir da wirklich stehen."

Trotz einiger Ausfälle durch Verletzungen und Urlaube geht der TSV selbstbewusst in das Duell. „Wir kriegen das gut kompensiert, dadurch dass wir einen breiten Kader haben und alle auf einem gleichen Niveau sind. Wir sind heiß auf das Spiel, gerade Heimspiele haben wir gesagt, da wollen wir immer punkten.“ Der Blick auf die Tabelle bestätigt den Optimismus. Mit sieben Punkten aus drei Spielen liegt der TSV in der Spitzengruppe. „Mit den sieben Punkten sind wir sehr gut gestartet. FC Lehrte hätte ich am Anfang der Saison gesagt, ist ein Bonusspiel. Aber jetzt muss ich sagen: Wer mit sieben Punkten startet, hat auch eine relativ breite Brust. Das merke ich bei uns im Training. Die Stimmung ist gut, man merkt, dass sich sehr gut auf jedes Spiel vorbereitet wird.“