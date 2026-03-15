TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II besiegt TuS Garbsen klar

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat in der Bezirksliga 2 Hannover einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den TuS Garbsen gefeiert und sich damit auf Rang vier der Tabelle verbessert. Vor allem eine starke erste Halbzeit legte den Grundstein für den Heimsieg.

Bereits früh setzte der TSV ein erstes Ausrufezeichen. „Schon in der zweiten Minute gehen wir nach einem starken Pressingmoment mit 1:0 in Führung“, erklärte Pawlow. „Wir erobern den Ball, spielen ihn tief auf Timon Kian Assassi, der das Tor macht.“

Trainer Marcel Pawlow zeigte sich mit dem Auftakt seines Teams hochzufrieden. „Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, mit der ich mehr als zufrieden bin. Der einzige Kritikpunkt war die Chancenverwertung.“

Auch danach blieb der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II gefährlich. Über die Außenbahnen sorgten vor allem Florian Pawlow und Finn Seyer immer wieder für Tempo, während im Zentrum Timon Kian Assassi mit Tiefenläufen Räume öffnete. „Wir hatten sehr gute Pressingmomente, schnelle Umschaltaktionen und waren über die Außen extrem gefährlich“, sagte Pawlow.

Das zweite Tor fiel nach einer Standardsituation. „Das 2:0 fällt nach einem Freistoß von Louis Chinonso Jiwuaka, den Florian Pawlow mustergültig per Kopf verwandelt.“ Die Gastgeber hätten zur Pause sogar noch deutlicher führen können. Pawlow: „Finn Seyer, Timon Kian Assassi und Louis Chinonso Jiwuaka laufen jeweils allein auf das Tor zu, nutzen diese Chancen aber nicht. Eigentlich hätten wir mit einem 4:0 oder 5:1 in die Pause gehen müssen.“

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spiel jedoch deutlich. „Wir kommen aus der Kabine und sind überhaupt nicht mehr im Spiel“, kritisierte Pawlow. Der TuS Garbsen übernahm mehr Ballbesitz und kam zu Möglichkeiten. „Wir haben uns dann mit viel Einsatz dagegen gestemmt, viele Zweikämpfe geführt und uns in jeden Ball geworfen.“ Gleichzeitig boten sich Kontergelegenheiten. „Einmal laufen wir sogar drei gegen eins auf den Torwart zu, suchen aber zu oft die Einzelaktion statt den sicheren Querpass“, sagte Pawlow.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Luca Sander in der Nachspielzeit zum 3:0. Pawlow räumte allerdings ein: „Das Tor fällt aus meiner Sicht aus einer klaren Abseitsposition. Für das Ergebnis hat das keine große Rolle mehr gespielt.“

Trotz der Niederlage fand Pawlow lobende Worte für den Gegner und dessen Trainer Daniel Tomaschewski. „Er hat dort eine wirklich gute Mannschaft zusammengestellt. Wenn das Team so zusammenbleibt, kann es in Zukunft noch viel Freude machen.“

Mit nun 39 Punkten klettert der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II auf Rang vier der Tabelle und bleibt damit im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga 2 Hannover.