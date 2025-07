TSV Kornburg: »Wenn man das Geldverein nennt, ist es richtig«

Wie schwer wiegt in diesem Zusammenhang, dass Mittelfeld-Chef Danilo Dittrich seine Karriere berufsbedingt unterbrechen muss? Wie kann er ersetzt werden? Danilo Dittrich war ein wertvoller Spieler für uns im Mittelfeld. Wir haben bis 31. August noch die ein oder andere Option, die wir nutzen möchten, um ihn zu ersetzen. Eine große Konstante ist Trainer Hendrik Baumgart, inzwischen seit sehr Jahren im Amt. Warum passt das Zusammenspiel so hervorragend? Hendrik ist nicht umsonst seit sechs Jahren bei uns. Die Zusammenarbeit ist hervorragend, wir verstehen uns bestens. Wir planen, gewinnen und verlieren miteinander. Das wird auch die nächste Zeit so bleiben.

Der TSV Kornburg ist bekannt dafür, immer wieder "große" Namen zu verpflichten - Marcel Götz passt in diesem Sommer in dieses Schema. Ist es bewusst Euer Konzept, auf gestandene und erfahrene Spieler zurück zu greifen?Mit Marcel Götz haben wir einen erfahrenen Spieler verpflichtet, der uns die Konstanz und die Qualität in die Mannschaft bringt. Mit nur jungen und unerfahrenen Spielern ist es nicht möglich, sich weiter zu entwickeln.Böse Zungen behaupten immer wieder, Kornburg sei ein typischer "Geldverein". Was entgegnest Du denjenigen?Der TSV Kornburg ist ein absolut schuldenfreier Verein, wir haben keinen Euro Verbindlichkeiten bei der Bank. Wenn man das Geldverein nennt, ist es richtig.Abschließend der Blick in die Zukunft: Wo steht der TSV Kornburg in 10,15 Jahren?So weit in die Zukunft zu schauen, ist natürlich schwierig. Wenn wir weiterhin so solide wirtschaften, wird es auch in 10, 15 Jahre den TSV Kornburg noch geben.

Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft.