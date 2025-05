TSV Korbach stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft

Der TSV Korbach hat ein starkes Zeichen gesetzt: Für die kommende Saison 2025/26 haben alle aktuellen Spieler ihre feste Zusage gegeben. Damit bleibt der Kader der Kreisstädter in seiner Gesamtheit erhalten – ein klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Weg und zur sportlichen Ausrichtung des Vereins.

Darüber hinaus sollen auch die talentierten A-Jugendlichen, die bereits in dieser Spielzeit erste Einsätze bei den Senioren absolviert haben, fest integriert werden. Gemeinsam mit den bereits verpflichteten Neuzugängen plant der TSV, in der neuen Saison zwei leistungsfähige und konkurrenzfähige Mannschaften an den Start zu bringen.

Die Verantwortlichen in Korbach zeigen sich mit dieser frühzeitigen Kaderplanung zufrieden – sie bildet die Grundlage für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Vereins auf sportlicher und struktureller Ebene.