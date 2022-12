TSV kommt zum letzten Spieltag des Jahres 2022

So., 11.12.2022, 14:00 Uhr

Kreisliga A2: SV HNK Slaven Stuttgart – TSV Jahn Büsnau (Sonntag, 14:00 Uhr)

Der TSV Jahn Büsnau bekommt es am Sonntag mit einem Team zu tun, dessen jüngste Auftritte von Erfolg gekrönt waren. SV HNK Slaven Stuttgart hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Sonntag bezwang man MK Makedonija Stuttgart mit 4:2. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt des TSV Jahn Büsnau ernüchternd. Gegen FSV Waldebene Stuttgart Ostkassierte man eine 3:4-Niederlage.

Mit 32 Punkten steht SV HNK Slaven Stuttgart auf dem Platz an der Sonne. Zehn Erfolge, zwei Unentschieden sowie zwei Pleiten stehen aktuell für das Team von Coach Igor Kantar zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich das Heimteam selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.