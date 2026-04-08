TSV Kolenfeld dreht Spektakel in Godshorn

Ein wildes Offensivspektakel, acht Tore in Halbzeit zwei und ein Team, das niemals aufgibt: Der TSV Kolenfeld krönt ein intensives Osterwochenende mit dem nächsten Comeback-Erfolg.

Der Osterhase hatte für den TSV Kolenfeld in diesem Jahr ein ganz besonderes Geschenk parat: sechs Punkte aus zwei Spielen – hart erarbeitet, leidenschaftlich erkämpft. Nach dem Comeback-Sieg in Resse legte die Mannschaft auch auswärts beim TSV Godshorn eindrucksvoll nach.

Dabei begann die Partie alles andere als vielversprechend. Wie schon so oft in dieser Saison geriet Kolenfeld früh ins Hintertreffen, lag schnell mit 0:2 zurück und sah sich einem schwierigen Spielverlauf gegenüber. Doch die Mannschaft zeigte Moral: Noch vor dem Pausenpfiff gelang der wichtige Anschlusstreffer zum 2:1 – ein Signal, dass dieses Spiel noch lange nicht entschieden war.