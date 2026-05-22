TSV Kößlarn: Niebauer kehrt als Trainer zurück

(v.l.) Sportlicher Leiter Andreas Schrädobler, Vorstand Markus Lukes und Trainer Bastian Gartner (re.) heißen Sebastian Niebauer (2.v.r.) Willkommen. – Foto: Verein

Nach einer schwierigen Rückrunde und dem am Ende zehnten Tabellenplatz in der Kreisklasse Pocking setzen die Verantwortlichen des TSV Kößlarn in der kommenden Saison auf ein neues Trainergespann: Sebastian Niebauer kehrt nach sieben Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurück und wird zur neuen Spielzeit gleichberechtigter Partner an der Seite von Coach Bastian Gartner .

Neben dem 41-jährigen Bastian Gartner wird künftig der Sebastian Niebauer (39) die Geschicke der ersten Mannschaft leiten. Der Linksfuß ist beim Kreisklassisten bestens bekannt: Zuletzt schnürte er von 2016 bis 2019 in der Kreisliga die Schuhe für den TSV. Höherklassige Erfahrung bringt der Routinier aus seinen Stationen bei der TuS Pfarrkirchen in der Landes- und Bezirksliga mit, zudem sammelte er bereits als Trainer und Spielertrainer bei der TSG Postmünster wertvolle Praxis.

Eigentlich hatte Niebauer andere Pläne für seine sportliche Zukunft: "So gerne ich in der Saison 2024/25 bei der TSG Postmünster weitergemacht hätte, war der Abschied als Trainer aus privaten Gründen dann doch die richtige Entscheidung. Für mich war allerdings klar, dass ich irgendwann wieder als Trainer starten möchte. Dass es jetzt mit meinem Heimatverein TSV Kößlarn klappt, freut mich natürlich sehr und ich bin schon gespannt auf die neue Herausforderung. Dass ich die Fußballschuhe noch mal schnüre, war vorher so nicht mehr geplant. Trotzdem bin ich extrem motiviert und auch davon überzeugt, dass ich der jungen Mannschaft auf dem Platz mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann.“

Anziehungspunkte gab es für den Rückkehrer zur Genüge: "Beim TSV Kößlarn passt einfach so vieles: die Verantwortlichen im Verein, die ich noch von früher kenne und die sich um vieles um die Mannschaft herum kümmern, die Jugendarbeit, die Sportanlage, die Zuschauer und natürlich die Mannschaft, die einen guten Zusammenhalt hat. In der Mannschaft steckt mehr Potenzial und das wollen Basti Gartner und ich zusammen rausholen.“

Erfahrung für eine junge Mannschaft

Für den sportlichen Leiter Andreas Schrädobler ist die Verpflichtung des Rückkehrers die absolute Wunschlösung, um der Mannschaft die nötige Stabilität auf dem Feld zu verleihen. Das Konzept reifte bereits im Winter, als sich der Verein intensiv mit der zukünftigen Ausrichtung beschäftigte.

"Für uns war schnell klar, dass es mit Bastian Gartner weitergehen soll, wir ihm aber zusätzlich noch einen Spielertrainer an die Seite stellen wollen. Mit Sebastian Niebauer haben wir hier aus unserer Sicht die perfekte Besetzung gefunden. Er war schon zu unseren besten Zeiten in der Kreisliga ein absoluter Führungsspieler und hat sich durch sein Spielertrainer-Engagement in Postmünster in dieser Hinsicht noch einmal weiterentwickelt. Er hat sich bereit erklärt, noch ein bis zwei Jahre auf dem Platz zu stehen – genau das war das Hauptaugenmerk bei unserer Trainersuche", erklärt Schrädobler. Ziel sei es der sehr jungen Mannschaft, einen erfahrenen Leader zur Seite zu stellen, der die entsprechende Führungsrolle übernimmt. Bezüglich der Kompetenzen auf der Bank lässt der sportliche Leiter keine Zweifel aufkommen. Hier wird es keine klassische Hierarchie geben: "Die genaue Rollenverteilung werden die Trainer unter sich klären. Auf jeden Fall ist es kein Trainer-Co-Trainer-Verhältnis, sondern sie arbeiten gleichberechtigt nebeneinander.“





Acht Spieler aus der eigenen Jugend





Personell kann das neue Trainergespann auf einem soliden Fundament aufbauen. Der Stamm der vergangenen Saison bleibt im Wesentlichen zusammen, lediglich hinter zwei bis drei Akteuren steht aktuell noch ein Fragezeichen. Zudem darf sich der TSV über externe und interne Verstärkungen freuen. Kevin Holzapfel wechselt vom TSV DJK Malching nach Kößlarn, wo er bereits seine Jugendzeit in der SG Kößlarn/Ering/Stubenberg verbrachte. Als zweiter Neuzugang stößt Philipp Kraus fest zum Team. Er zog vor rund einem Jahr in die Region, spielte bereits seit dem Winter per Zweitspielrecht für die Keiler und verlässt den ASV Höchstadt nun dauerhaft.





Besonders stolz ist man im Verein auf die eigene Nachwuchsarbeit: Gleich acht Spieler rücken aus der A-Jugend fest in den Herrenbereich auf. Den Youngstern wird intern einiges zugetraut. "Einige haben sicher das Potenzial sofort in der ersten Mannschaft helfen zu können", ist Schrädobler überzeugt. Dennoch hält man beim TSV Augen und Ohren offen, um den Kader gegebenenfalls noch punktuell zu verstärken.





Niebauer-Engagement soll sich tabellarisch auszahlen

Zwei achte Plätze, zwei siebte Plätze und nun Rang zehn. Der Klassenerhalt war in Kößlarn in den vergangenen Jahren erst im Saisonendspurt fix. Im Kader der Keiler gab es zuletzt mehrere Umbrüche, was von den jungen Spielern kaum aufzufangen war. Mit der Verpflichtung eines zusätzlichen Übungsleiters soll nun ein Schritt nach vorne folgen.





"Das Gesicht der neuen Kreisklasse Pocking kann ich gar nicht einschätzen. Aber es ist egal, wer bei uns in der Liga landet: Wir lehnen uns finanziell schon ein Stück weit aus dem Fenster, indem wir uns zwei eigenständige Trainer für die erste Mannschaft und einen für die zweite Mannschaft leisten. Das soll sich im Optimalfall natürlich auch in der Tabelle widerspiegeln. Unser Ziel ist definitiv eine höhere Platzierung als in den letzten Jahren – und bei einem optimalen Verlauf erhoffen wir uns, vielleicht sogar vorne mitspielen zu können“, so Schrädobler unmissverständlich.