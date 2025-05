TSV Köngen strauchelt, 1. FC Eislingen rückt heran

---

In einer intensiven Partie verteidigte Plochingen clever und setzte vorne zwei Nadelstiche. Patrick Warth verwertete einen Abpraller zur Führung (34.), Kyriakos Konstantinidis erhöhte nach einem Konter in der 62. Minute. Köngen verlor nach zwei Platzverweisen (Nick Widmann/57. und Michael Rüttinger/89.) nicht nur das Spiel, sondern auch personell an Substanz für das Saisonfinale. Die Meisterschaft ist wieder offen. ---

Ein verrücktes Spiel binnen weniger Minuten: Mert Demirel brachte Türkspor nach der Pause in Führung (49.), doch Heiningen antwortete prompt – Safa Gürbüz glich in der 50. Minute aus. Nur zwei Minuten später schoss Ferhat Hamamci die Hausherren erneut in Führung (52.), ehe Dennis Kleber per Strafstoß in der 54. Minute das 2:2 erzielte. Beide Teams lieferten sich ein temporeiches Duell ohne Sieger, das eher Türkspor half. ---

Salach ging früh in Führung, als Umut Sat in der 30. Minute einen Konter erfolgreich abschloss. Doch Kirchheim blieb geduldig, kontrollierte zunehmend das Mittelfeld und belohnte sich in der zweiten Halbzeit: Felix Bosch glich nach einer feinen Einzelaktion aus (64.), ehe Meksud Čolić nur vier Minuten später zur Führung einschob (68.). Bosch setzte in der 74. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Die Gäste feiern einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf. ---

Frickenhausen dominierte über weite Strecken und ging früh durch Sergio Portale (25.) in Führung. Nach der Pause erhöhte Agron Gashi mit einem Distanzschuss auf 2:0 (60.). Jesingen konnte offensiv wenig entgegensetzen. Mit dem Auswärtssieg zieht Frickenhausen mit Heiningen nach Punkten gleich und bleibt im Rennen um Platz vier. ---

Lange roch es nach einer Überraschung. Dimitrije Pantic brachte Deizisau bereits in der 16. Minute in Führung. Der SV Ebersbach tat sich schwer, kämpfte sich jedoch über den Willen zurück: Moritz Roos traf in der 71. Minute zum Ausgleich und avancierte in der Nachspielzeit mit dem 2:1 (90.+1) zum Matchwinner. Den Schlusspunkt setzte Jozef Kqiraj per Strafstoß (90.+3). Ebersbach sichert sich mit einem späten Doppelschlag Platz drei. ---

Ein Nachholspiel mit Brisanz: Donzdorf spielt um den Sprung ins obere Mittelfeld, Oberboihingen hat nach der 0:5-Klatsche in Jesingen etwas gutzumachen. Besonders im Zentrum wird es auf die körperliche Präsenz ankommen. Für Donzdorf bietet sich die Chance, an Oberboihingen heranzurücken – ein Duell zweier Teams mit Ambitionen. ---

Eislingen ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Marcel Hodzic traf bereits in der 4. Minute zur Führung. Auch nach der Pause blieb der Tabellenzweite dominant: Thomas Arngold (49.) und Thomas Schmidt (90.) sorgten für klare Verhältnisse. Eislingen verkürzt den Rückstand auf Köngen auf zwei Punkte – der Titelkampf ist zurück. ---

Ein Spektakel im Abstiegskampf: Berkheim führte durch Nils Müller (5., 14.) und Sebastian Franken (49., 51.) bereits mit 4:0, doch Catania kämpfte sich zurück. Jeremy Sunda (58., 83.) und Carmelo Trumino (81.) machten es noch einmal spannend. Zwei Platzverweise gegen Kirchheim – Tarik Öz (67.) und Mathieu Baudouin (90.) – stoppten jedoch die Aufholjagd. Berkheim verlässt vorerst den Relegationsplatz.

