TSV Köngen spürt vier Verfolger im Nacken, Abstiegsangst geht um

Am 18. Spieltag der Landesliga, Staffel 2, kommt die nächste Belastungsprobe nach dem Winterauftakt. TSV Köngen führt zwar mit 36 Punkten, doch das 0:3 in Sindelfingen hat gezeigt, wie schnell die Spitze wackelt. Dahinter drängen Eislingen, Ehningen und Waldstetten mit je 32 Punkten, Bernhausen folgt mit 31. Unten ist es ein Kampf gegen die Zeit: MTV Stuttgart (14) und FV Sontheim/Brenz (4) stehen tief drin, und bei vermutlich drei Absteigern plus Abstiegsrelegation reicht ein kurzer Fehltritt, um wochenlang zu zittern. Der 17. Spieltag lieferte schon Dramatik: Maichingen drehte Plattenhardt spät 2:1, Ehningen gewann 3:0 in Neuhausen, Eislingen verlor 1:2 in Stuttgart, und Geislingen feierte ein 5:0 gegen Sontheim.

Eislingen steht nach dem Ausrutscher in Stuttgart unter Druck – und Maichingen kommt mit Rückenwind aus einem Spiel, das sich in zwei Minuten drehte. 1. FC Eislingen (Aufsteiger) ist Zweiter mit 32 Punkten (45:24 Tore) und verlor zuletzt 1:2 beim MTV Stuttgart. GSV Maichingen steht bei 20 Punkten (36:40 Tore) und gewann zuletzt 2:1 gegen Plattenhardt – mit Toren in der 87. und 88. Minute. Das Hinspiel war ein Thriller zugunsten Eislingens: Maichingen – Eislingen 2:3 mit dem Siegtreffer von Max-Julian Hölzli in der 90.+2. Eislingen weiß also, dass Maichingen bis zur letzten Sekunde gefährlich bleibt – und Maichingen trägt genau dieses Gefühl in dieses Rückspiel hinein.

Ein Duell, das nach oben und unten gleichzeitig zieht. MTV Stuttgart ist 15. mit 14 Punkten (29:48 Tore) und hat zuletzt ein Ausrufezeichen gesetzt: 2:1 gegen Eislingen. TSV Bernhausen ist Fünfter mit 31 Punkten (36:23 Tore), verlor zuletzt aber überraschend 0:2 gegen Echterdingen. Das Hinspiel gewann Bernhausen 3:1 gegen den MTV: Dominik Hug traf für Stuttgart (24.), dann drehten Oli Lujic (50.), Jamie-Noah Demir (60.) und Mihael Tomic (87.). Der MTV will den Schwung vom Eislingen-Sieg nutzen, Bernhausen will beweisen, dass das 0:2 gegen Echterdingen ein Ausrutscher war.

Ein klassisches Mittelfeldduell, in dem ein Punkt oft zu wenig und ein Sieg plötzlich viel ist. SV Böblingen steht bei 22 Punkten (35:21 Tore) und spielte zuletzt 1:1 in Waldhausen. TSV Bad Boll ist Siebter mit 27 Punkten (33:29 Tore) und holte zuletzt ein 2:2 gegen Waldstetten, nachdem man dort schon 0:2 hinten lag. Das Hinspiel endete 1:1: Baran Ates brachte Bad Boll in Führung (57.), Anton Lendl glich aus (80.). Genau diese enge Geschichte ist die Warnung: Es kann wieder ein zähes Spiel werden, in dem Geduld und Nerven entscheiden.



Hier prallen Realität und Hoffnung aufeinander. FV Sontheim/Brenz (Aufsteiger) ist Letzter mit 4 Punkten (9:54 Tore) und verlor zuletzt 0:5 in Geislingen. SV Waldhausen steht als Sechster bei 29 Punkten (26:25 Tore) und spielte zuletzt 1:1 gegen Böblingen. Das Hinspiel gewann Waldhausen klar 3:0: Tim Eckstein traf doppelt (13., 31.), Alexander Bechthold machte den Deckel drauf (59.), 130 Zuschauer, Schiedsrichter Silas Buth. Für Sontheim ist es ein Spiel gegen die nackte Statistik. Für Waldhausen ist es ein Pflichttermin, wenn man oben dran bleiben will.



Der Spitzenreiter muss antworten – und Geislingen kommt mit breiter Brust. TSV Köngen (Aufsteiger) führt mit 36 Punkten, verlor aber zuletzt 0:3 in Sindelfingen. SC Geislingen steht bei 18 Punkten (24:27 Tore) und gewann zuletzt 5:0 gegen Sontheim. Das Hinspiel gewann Köngen in Geislingen 2:1 – nach frühem Rückstand durch Arsim Istrefi (1.) drehten Dennis Vrljicak (14., 17.). Dazu gab es damals Kartenwucht: Gelb-Rot für Damiano de Lucia (68./Geislingen) und Rot für Malik Eyüpoglu (90./Geislingen/Notbremse). Köngen kennt also den Widerstand dieses Gegners. Und Geislingen kennt die Wut, die solche Spiele erzeugen können.

Zwei Teams, die zuletzt unterschiedliche Botschaften gesendet haben. TSVgg Plattenhardt (Aufsteiger) steht bei 20 Punkten (18:32 Tore) und verlor zuletzt dramatisch 1:2 in Maichingen, nachdem man bis zur 87. Minute führte. VfL Sindelfingen ist Achter mit 25 Punkten (31:27 Tore) und feierte zuletzt einen echten Coup: 3:0 gegen Tabellenführer Köngen. Das Hinspiel gewann Plattenhardt auswärts 1:0 – Mark Hörz traf in der 90. Minute, dazu sah Metehan Kizilagil beim VfL Rot (94./Tätlichkeit). Dieses Hinspiel schreit nach Revanche aus Sindelfinger Sicht – und Plattenhardt weiß, dass man gegen diesen Gegner bis zum letzten Atemzug wach sein muss.

Ehningen jagt die Spitze – und Echterdingen hat zuletzt gezeigt, dass es unangenehm sein kann. TSV Ehningen ist Dritter mit 32 Punkten (41:20 Tore) und gewann zuletzt souverän 3:0 in Neuhausen. TV Echterdingen (Absteiger) steht bei 18 Punkten (22:35 Tore) und überraschte zuletzt mit einem 2:0 in Bernhausen. Das Hinspiel war eine Ehninger Machtdemonstration: Echterdingen – Ehningen 0:5, mit Marcel Berberoglu (27. Foulelfmeter), Ender Özcan (33., 68.), Gökhan Akyüz (55.) und Tino Dannecker (80.). Echterdingen will diesmal zeigen, dass man nicht wieder überrollt wird. Ehningen will beweisen, dass man auch nach dem Winter mit derselben Schärfe weitermacht.

Waldstetten darf oben nicht abreißen lassen – Neuhausen braucht Punkte, um nicht in der engen Zone hängen zu bleiben. TSGV Waldstetten ist Vierter mit 32 Punkten (36:22 Tore) und kam zuletzt nur zu einem 2:2 in Bad Boll, obwohl man schon 2:0 führte. FV Spfr Neuhausen ist Zehnter mit 20 Punkten (32:34 Tore) und verlor zuletzt 0:3 gegen Ehningen. Das Hinspiel gewann Waldstetten 4:2 in Neuhausen: Dominik Pfeifer (18., 43. Foulelfmeter), Melih Furkan Zenen (28.), Niels Waldraff (57.) – Neuhausens Tore durch David Govorušić (49.) und Markus Fickeisen (69.). Waldstetten weiß also, dass Neuhausen treffen kann. Neuhausen weiß, dass Waldstetten eiskalt ist, wenn es Fahrt aufnimmt.