TSV Köngen setzt Kurs auf den Titel, TSV Berkheim kämpft!

---

Eislingen will Wiedergutmachung – Türkspor droht der Abstieg Am vergangenen Spieltag ließ Eislingen wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegen. Gegen Türkspor Nürtingen 73 wird sich zeigen, wie ernst es die Mannschaft mit ihren Ambitionen meint. Der Tabellenletzte aus Nürtingen hat kaum noch Luft, um sich zu retten, doch sie sind immer für eine Überraschung gut. Eislingen wird als klarer Favorit in dieses Spiel gehen, doch Türkspor hat nichts zu verlieren und könnte mit einer leidenschaftlichen Leistung überraschen. ---

Heiningen unter Druck – Oberboihingen sucht Wiedergutmachung Die Partie zwischen Oberboihingen und Heiningen wird ein Spiel mit viel Brisanz, vor allem für den 1. FC Heiningen, der nach dem Sieg gegen Eislingen ihre Serie ausbauen wollen. Das Team von Dominik Mader braucht unbedingt drei Punkte, um nicht den Anschluss an die oberen Plätze zu verlieren. Oberboihingen, das zu Hause schwer zu schlagen ist, will den Abstand zur Spitze weiter verringern und sich weiterhin als ernstzunehmender Mitbewerber präsentieren. Ein packendes Duell, bei dem beide Teams alles geben werden. ---

Ebersbach kämpft gegen den Tabellenkeller – Kirchheim im Aufwind Der SV Ebersbach/Fils steht vor einer richtungsweisenden Partie, um den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen zu wahren. Das Team von Dinko Radojevic zeigte zuletzt schwankende Leistungen und benötigt dringend einen Sieg, um seine Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte zu untermauern. Kirchheim hat hingegen in den letzten Spielen gut gepunktet und wird selbstbewusst in diese Begegnung gehen. Beide Teams haben in der Rückrunde ihre Schwächen gezeigt, doch auf dem Papier sind die Gastgeber in der Favoritenrolle. ---

Köngen will die Tabellenführung verteidigen – Frickenhausen auf der Jagd nach Punkten Köngen, nach wie vor Tabellenführer, wird als Favorit in das Heimspiel gegen Frickenhausen gehen. Der Aufstieg rückt immer näher, doch die Mannschaft von Domenic Brück darf sich keine weiteren Ausrutscher erlauben. Frickenhausen wird jedoch als unangenehmer Gegner gelten. Nach einem zwischenzeitlichen Auf und Ab ist das Team auf der Suche nach Kontinuität und hofft, mit einem Auswärtssieg in Köngen einen großen Schritt in Richtung Mittelfeld zu machen. Für beide Teams wird es ein immens wichtiges Spiel. ---

Geislingen hofft auf den Heimvorteil – Donzdorf auf Wiedergutmachung Für den SC Geislingen II ist es eine Gelegenheit, sich weiter aus dem Abstiegskampf zu befreien. Das Team ist in der Lage, gegen nahezu jedes Team zu bestehen, doch die Konstanz fehlt oft. Donzdorf hat mit seiner jüngsten Niederlage gegen Köngen einen Rückschlag erlitten und muss jetzt alles geben, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen. In diesem Spiel geht es um viel – für beide Mannschaften zählt jeder Punkt. Der Druck auf beide Teams wird hoch sein. ---

Morgen, 15:30 Uhr AC Catania Kirchheim Catania Kirc TSV Deizisau TSV Deizisau 15:30 PUSH

Deizisau hofft auf den ersten Sieg seit Wochen Catania, nach wie vor tief im Abstiegskampf verwickelt, hat mit einem Sieg gegen Deizisau eine der wenigen Chancen, sich noch einmal an das rettende Ufer heranzukämpfen. Das Team von Giuseppe Forzano ist auf allen Positionen gefordert, hat jedoch in den letzten Spielen die notwendige Durchschlagskraft vermissen lassen. Deizisau, das sich ebenfalls im Abstiegskampf befindet, muss aufpassen, nicht weiter abzurutschen. Ein schwieriges, aber für beide Teams entscheidendes Spiel, bei dem jedes Tor den Unterschied machen könnte. ---

Plochingen will sich stabilisieren – Jesingen auf der Jagd nach dem rettenden Ufer Plochingen konnte sich zuletzt von den Abstiegsrängen entfernen, doch eine weitere Niederlage würde den Fortschritt wieder zunichte machen. Gegen Jesingen müssen unbedingt drei Punkte her, um sich aus dem Abstiegstrudel weiter zu befreien. Jesingen seinerseits wird alles daran setzen, auswärts zu punkten, um den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen zu vergrößern. Ein spannendes Duell, das für beide Mannschaften von enormer Bedeutung ist. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Berkheim TSV Berkheim TSG Salach TSG Salach 15:30 PUSH