TSV Köngen mit Kantersieg – 1. FC Frickenhausen mit Remis

Ein kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe entschied der VfL Kirchheim durch starke Offensivmomente für sich. Bereits in der 8. Minute brachte Fotios Adeneler die Gastgeber in Führung. Mert Demirel glich in der 23. Minute für Türkspor aus. Doch Kirchheim konterte effektiv: Endrit Duraku stellte in der 35. Minute auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Joker Manuel Lisac (72.) und Spielertrainer Meksud Čolić (80.) auf 4:1. Alperen Kidik verkürzte in der 86. Minute zum 4:2-Endstand. ---

Der Tabellenführer ließ dem bisherigen Vierten keine Chance. Maximilian Herz eröffnete in der 17. Minute, nur drei Minuten später erhöhte Lennart Lander (20.). Max Schlotterbeck (37.) und Toni Panne (45.) sorgten für eine komfortable Halbzeitführung. Heiningen schwächte sich früh durch eine Gelb-Rote Karte gegen Yaya Pelayo Schwenk (14.). Nach der Pause verwaltete Köngen souverän und spielte die Partie kontrolliert zu Ende. ---

Die abstiegsbedrohten Gäste aus Kirchheim bewiesen Moral. Zwar brachte Sebastian Munz Plochingen in der 30. Minute in Front, doch Marco D’Onofrio glich nur fünf Minuten später per Strafstoß (35.) aus. In der 62. Minute sorgte Santiago Potenza mit einem entschlossenen Abschluss für den umjubelten Siegtreffer. Kirchheim wahrt damit seine rechnerische Chance auf den Klassenerhalt. ---

Ein stark aufspielender TSV Berkheim ließ dem Tabellennachbarn keine Chance. Oliver Wamsler (2.) und Nils Müller (22.) brachten die Gastgeber früh in Front. Oscar Matias Almada Figueredo erhöhte auf 3:0 (63.). Nelson Okoye Okoye verkürzte kurzzeitig (68.), doch Müller machte mit seinem zweiten Treffer (81.) alles klar. Berkheim bleibt damit im Rennen um den Relegationsplatz. ---

Eislingen tat sich gegen tief stehende Donzdorfer lange schwer. Erst Haydar Öztürk erlöste sein Team in der 70. Minute mit einem sehenswerten Treffer. Michael Renner stellte in der 85. Minute den Endstand her. Die Gastgeber kontrollierten die Partie über weite Strecken, Donzdorf blieb offensiv zu harmlos. ---

In einer umkämpften Begegnung trennten sich beide Teams leistungsgerecht unentschieden. Max Sperl erzielte in der 50. Minute die Führung für die Hausherren, ehe Dimitrije Pantic in der 79. Minute zum Ausgleich traf. Deizisau zeigte sich kämpferisch und holte einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. ---

In einer der unterhaltsamsten Partien des Spieltages ging Ebersbach durch Moritz Roos in der 51. Minute in Führung. Jesingen drehte die Partie binnen fünf Minuten durch Argjend Shalaj (69.) und Jonas Preuß (74.). Doch Ebersbach zeigte Moral: Erneut Roos glich postwendend aus (75.), Lars Grünenwald entschied die Partie mit einem wuchtigen Abschluss in der 85. Minute. ---

Darius Stehling avancierte für die Hausherren zum Doppeltorschützen (7., 63.), doch Salach ließ sich nicht abschütteln. Gökdeniz Celik glich zunächst in der 43. Minute aus, ehe Umut Sat in der Nachspielzeit (90.+1) zum vielumjubelten Ausgleich traf. Beide Teams teilten sich nach einer offenen Partie verdient die Punkte.

