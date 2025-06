TSV Köngen krönt Saison – 1. FC Eislingen trotzdem beeindruckend

---

Im Duell der Mittelfeldteams legte Salach ein wahres Schützenfest hin. Aykut Durna brachte sein Team in der 20. Minute in Führung, Köln vergab eine Ecke früh. Im zweiten Durchgang erhöhte Lukas Burkhardtsmaier (48., Foulelfmeter) auf 2:0, ehe Umut Sat (54., 65.) für klare Verhältnisse sorgte. Joel Oelkuch (75., 82.) und Stefan Klein (80.) krönten den Kantersieg. Salach beendet die Saison auf Platz sechs – ein glanzvoller Abschluss.

Ein intensives Krisenduell zwischen aggressiven Teams. Jesingen ging früh durch Timo Mader (3.) in Führung, doch Heiningen antwortete prompt mit einem Doppelpack von Alperen Karaceylan (4., 26.) und Zusatztor durch Safa Gürbüz (33.). Argjend Shalaj sorgte für das 2:3 (41.), bevor Heiningen per Strafstoß erneut erhöhte (70.). Jesingen bäumte sich mit Shalaj (90.+3) auf, verlor aber denkbar knapp. Ein emotionaler Schlusspunkt für beide Mannschaften.

Deizisau führte dank Alassane Brauns Treffer in der 44. Minute, ehe Kirchheim in der 68. Minute durch Niklas Muschalla zurückschlug. Somit konnte der TSV Deizisau bei seinem vorerst letzten Spiel in der Bezirksliga zum wiederholten Male nicht gewinnen, verbschiedet sich aber nicht kampflos in die Kreisliga A.

