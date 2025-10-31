 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Ralf Just

TSV Köngen jubelt im Spitzenspiel, VfL Sindelfingen in Unterzahl

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der 12. Spieltag in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, wurde mit zwei dramatischen Flutlichtduellen eröffnet. In Unterzahl jubelte der VfL Sindelfingen, gleichzeitig hatte im Spitzenspiel der TSV Köngen die Nase vorn.

---

Heute, 19:30 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
2
1
Abpfiff

Im Spitzenspiel gelang es dem TSV Köngen sich weiter abzusetzen. Mit dem Pausenpfiff sorgte Toni Panne (45.) per Kopfball für die Führung des Spitzenreiters. Nach einer Stunde sorgte Mihael Tomic (61.) für den Ausgleich, doch Köngen hatte drei Minuten später die schnelle Antowrt parat: Yannik Kögler erzielte nach Vorlage von Daniel Zimmermann mit seinem neunten Saisontor den 2:1-Siegtreffer.

---

Heute, 19:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
3
2
Abpfiff

Im zweiten Flutlichtspiel jubelte der VfL Sindelfingen ganz spät. Für die Führung der Hausherren sorgte Bünyamin Bakacs (7.), doch diese hatte nicht lange Bestand. Nach 25 Minuten glich Echterdingen durch Laurenziu-Gheorghita Biemel aus. Nach dem Seitenwechsel traf Andre Simao (50.) zum 2:1 für den VfL, doch wieder hatte der TVE die schnelle Antwort parat: Flon Ajvazi (58.) netzte zum 2:2. Nach einer roten Karte von Tahir Bahadir (71.) mussten die Hausherren die Partie in Unterzahl beenden. Doch trotz dessen gelang Sindelfingen in der Nachspielzeit durch Rion Gashi der umjubelte Siegtreffer.

---

Morgen, 14:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
14:30live

Der Fünfte (22 Punkte, 18:17) trifft auf den Neunten (19 Punkte, 20:18) – beide mit engen Torverhältnissen. Viel spricht für ein geduldiges Spiel, in dem Details an der Strafraumkante entscheiden.

Morgen, 14:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
14:30

Der Vierzehnte (7 Punkte, 15:25) bekommt es mit einem offensivstarken Gegner aus dem oberen Mittelfeld zu tun (Siebter, 19 Punkte, 29:24). Der Außenseiter benötigt Kompaktheit, der Favorit klare Wege in die Tiefe.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
14:30

Der Aufsteiger auf Rang zwölf (10 Punkte, 9:25) erwartet das Schlusslicht ohne Zähler (0 Punkte, 4:36). Stabilität gegen Durchbrüche über die Flügel dürfte zur Leitfrage werden.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
14:30

Der Fünfzehnte (7 Punkte, 21:35) trifft auf den Vierten (22 Punkte, 26:17). Setzt sich die bessere Statik der Gäste durch, braucht der Gastgeber Konterdisziplin, um im Spiel zu bleiben.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
14:30

Der Aufsteiger auf Platz drei (22 Punkte, 28:16) misst sich mit einem Gegner aus dem sicheren Mittelfeld (Zehnter, 17 Punkte, 24:12). Die Heimelf bringt mehr Durchschlagskraft ein, der Gast Stabilität in der Defensive.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
15:00

Der Elfte (12 Punkte, 24:23) empfängt den Sechsten (20 Punkte, 29:13). Es ist ein Duell zwischen ordentlicher Torgefahr auf beiden Seiten und einer klareren Defensivbilanz beim Favoriten.

31.10.2025, 21:40 Uhr
Timo Babic